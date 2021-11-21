Врач назвал условие проведения корпоративов в пандемию

Дмитрий Козловских оценил эффект от COVID-ограничений Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области могут разрешить новогодние корпоративы, если заболеваемость коронавирусом в регионе продолжит снижаться. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.

«Мы надеемся, что тенденция к снижению заболеваемости продолжится. Надеемся, что с учетом продолжения санитарных мероприятий с соблюдением правил мероприятия, возможно, состоятся», — заявил Козловских во время онлайн-брифинга в социальной сети «ВКонтакте». Он отметил, что подобные вопросы еще будут обсуждаться.

Козловских напомнил, что чаще всего свердловчане заражаются, когда посещают массовые мероприятия. На работе и дома у них гораздо меньше шансов заболеть. При этом вакцинация от COVID-19 также снижает вероятность инфицирования.

Благодаря ограничительным мерам за последние месяцы прирост заболеваемости в регионе снизился в 120 раз. Ранее свердловские власти подвели промежуточные итоги борьбы с коронавирусом в Свердловской области. Оперштаб заявил о стабилизации эпидобстановки.