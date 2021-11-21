21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

Врач назвал условие проведения корпоративов в пандемию

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг по итогам заседания оперативного штаба по коронавирусу. Екатеринбург, козловских дмитрий
Дмитрий Козловских оценил эффект от COVID-ограничений Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области могут разрешить новогодние корпоративы, если заболеваемость коронавирусом в регионе продолжит снижаться. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.

«Мы надеемся, что тенденция к снижению заболеваемости продолжится. Надеемся, что с учетом продолжения санитарных мероприятий с соблюдением правил мероприятия, возможно, состоятся», — заявил Козловских во время онлайн-брифинга в социальной сети «ВКонтакте». Он отметил, что подобные вопросы еще будут обсуждаться.

Козловских напомнил, что чаще всего свердловчане заражаются, когда посещают массовые мероприятия. На работе и дома у них гораздо меньше шансов заболеть. При этом вакцинация от COVID-19 также снижает вероятность инфицирования.

Благодаря ограничительным мерам за последние месяцы прирост заболеваемости в регионе снизился в 120 раз. Ранее свердловские власти подвели промежуточные итоги борьбы с коронавирусом в Свердловской области. Оперштаб заявил о стабилизации эпидобстановки.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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