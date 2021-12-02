Челябинская область обновила максимум по смертям от COVID

На фоне снижения заболеваемости в Челябинской области растет число жертв коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Рекордный показатель смертности от коронавируса установлен в Челябинской области 3 декабря. За сутки в регионе скончались 32 пациента с COVID-19, сообщили URA.RU в региональном оперштабе. Это абсолютный антирекорд с начала пандемии.

«За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 32 человека. Также зарегистрировано 645 новых заболевших ко вчерашнему дню, включая пятерых школьников», — пояснили URA.RU в оперативном штабе.

За последний месяц на Южном Урале смертность от коронавируса не превышала 30 случаев в сутки, что было предыдущим максимумом. При этом заболеваемость постепенно снижается, что позволило властям вернуть к оказанию плановой медицинской помощи половину развернутых ранее в регионе ковидных баз.