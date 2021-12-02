02 декабря 2021

Челябинская область обновила максимум по смертям от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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На фоне снижения заболеваемости в Челябинской области растет число жертв коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

Рекордный показатель смертности от коронавируса установлен в Челябинской области 3 декабря. За сутки в регионе скончались 32 пациента с COVID-19, сообщили URA.RU в региональном оперштабе. Это абсолютный антирекорд с начала пандемии.

«За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 32 человека. Также зарегистрировано 645 новых заболевших ко вчерашнему дню, включая пятерых школьников», — пояснили URA.RU в оперативном штабе.

За последний месяц на Южном Урале смертность от коронавируса не превышала 30 случаев в сутки, что было предыдущим максимумом. При этом заболеваемость постепенно снижается, что позволило властям вернуть к оказанию плановой медицинской помощи половину развернутых ранее в регионе ковидных баз.

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Рекордный показатель смертности от коронавируса установлен в Челябинской области 3 декабря. За сутки в регионе скончались 32 пациента с COVID-19, сообщили URA.RU в региональном оперштабе. Это абсолютный антирекорд с начала пандемии. «За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 32 человека. Также зарегистрировано 645 новых заболевших ко вчерашнему дню, включая пятерых школьников», — пояснили URA.RU в оперативном штабе. За последний месяц на Южном Урале смертность от коронавируса не превышала 30 случаев в сутки, что было предыдущим максимумом. При этом заболеваемость постепенно снижается, что позволило властям вернуть к оказанию плановой медицинской помощи половину развернутых ранее в регионе ковидных баз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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