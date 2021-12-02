Власти ХМАО готовятся штрафовать «черных лесорубов»

03 декабря 2021 в 13:03 Размер текста - 17 +

Максимальное наказание для «черных лесорубов» — 6 лет лишения свободы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Природнадзор Югры совместно с полицией и лесничествами в предновогодний период будут принимать жалобы от югорчан на незаконную вырубку елей на территории округа. Объявление о старте операции «Ель-2021» размещено на официальном сайте службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды. «В целях обеспечения охраны хвойных молодняков в предновогодний период 2021 года природнадзором Югры, совместно с полицией и лесничествами в предновогодний период 2021 года на территории автономного округа проводится оперативно-профилактическая операция «Ель-2021», — сообщается на сайте ведомства. В рамках операции будут проведены совместные рейды с полицией и ГИБДД для выявления правонарушителей, в том числе перевозящих срубленные деревья в автомобилях. Нарушителей могут привлечь к административному штрафу в размере от трех до четырех тысяч рублей для физических лиц, от 20 до 40 для должностных, предпринимателям предназначено более суровое наказание — от 200 до 400 тысяч рублей. За незаконный выруб елки придется также возместить и ущерб, нанесенный лесам, а если его сумма составит более пяти тысяч рублей, то пойманный лесоруб отправится на скамью подсудимых. По закону за незаконную рубку насаждений могут отправить за решетку на 6 лет. В документе уточнили, что сообщить о соседе или знакомом, незаконно срубившем ель, можно с помощью сообщения на электронную почту, через социальные сети или по контактным телефонам ведомства. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Природнадзор Югры совместно с полицией и лесничествами в предновогодний период будут принимать жалобы от югорчан на незаконную вырубку елей на территории округа. Объявление о старте операции «Ель-2021» размещено на официальном сайте службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды. «В целях обеспечения охраны хвойных молодняков в предновогодний период 2021 года природнадзором Югры, совместно с полицией и лесничествами в предновогодний период 2021 года на территории автономного округа проводится оперативно-профилактическая операция «Ель-2021», — сообщается на сайте ведомства. В рамках операции будут проведены совместные рейды с полицией и ГИБДД для выявления правонарушителей, в том числе перевозящих срубленные деревья в автомобилях. Нарушителей могут привлечь к административному штрафу в размере от трех до четырех тысяч рублей для физических лиц, от 20 до 40 для должностных, предпринимателям предназначено более суровое наказание — от 200 до 400 тысяч рублей. За незаконный выруб елки придется также возместить и ущерб, нанесенный лесам, а если его сумма составит более пяти тысяч рублей, то пойманный лесоруб отправится на скамью подсудимых. По закону за незаконную рубку насаждений могут отправить за решетку на 6 лет. В документе уточнили, что сообщить о соседе или знакомом, незаконно срубившем ель, можно с помощью сообщения на электронную почту, через социальные сети или по контактным телефонам ведомства.