СМИ: воры в законе планировали убийство Горбачева

04 декабря 2021 в 05:24 Размер текста - 17 +

Воры в законе устроили заговор против Горбачева Фото: Антон Белицкий © URA.RU На первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева в 1987 году готовилось покушение. Организаторами были недовольные его политикой воры в законе. «В 1987 году к чекистам поступила информация, что главу СССР планируют устранить недовольные его политикой воры в законе — якобы своим „перестроечным движением“ генсек затронул их интересы», — пишет «Лента.ру». Отмечается, что воров не устраивало создание хозрасчетных организаций. Их сотрудники вели учет ресурсов советских предприятий, лишая криминальных авторитетов пространства для хищений. По данным спецслужб, организаторами убийства стали грузинские воры в законе из кутаисского клана. Исполнителем был назначен Теймураз Абаидзе. Он должен был застрелить Горбачева на майской демонстрации, однако преступника задержали чекисты. Ранее Горбачев назвал виновных в развале СССР. Он уверен, что в этом частично виноваты организаторы августовского путча 1991 года, а также те, кто подписывал соглашение о создании содружества независимых государств в Беловежской пуще. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева в 1987 году готовилось покушение. Организаторами были недовольные его политикой воры в законе. «В 1987 году к чекистам поступила информация, что главу СССР планируют устранить недовольные его политикой воры в законе — якобы своим „перестроечным движением“ генсек затронул их интересы», — пишет «Лента.ру». Отмечается, что воров не устраивало создание хозрасчетных организаций. Их сотрудники вели учет ресурсов советских предприятий, лишая криминальных авторитетов пространства для хищений. По данным спецслужб, организаторами убийства стали грузинские воры в законе из кутаисского клана. Исполнителем был назначен Теймураз Абаидзе. Он должен был застрелить Горбачева на майской демонстрации, однако преступника задержали чекисты. Ранее Горбачев назвал виновных в развале СССР. Он уверен, что в этом частично виноваты организаторы августовского путча 1991 года, а также те, кто подписывал соглашение о создании содружества независимых государств в Беловежской пуще.