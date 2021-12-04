AP: разведка США узнала о скором наступлении РФ на Украину

Разведка США ожидает наступления РФ на Украину в начале 2022 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Разведка США узнала о подготовке нападения России на Украину в начале 2022 года. Россия планируют задействовать около 175 000 военнослужащих, сообщил представитель администрации президента США Джо Байдена.

«Сотрудники разведки США определили, что Россия планирует возможное военное наступление, которое может начаться в ближайшее время в начале 2022 года. Русские планируют разместить около 175 000 военнослужащих, и почти половина из них уже размещена в различных точках вблизи границы с Украиной», — сообщил на условиях анонимности Associated Press представитель администрации Байдена. По словам чиновника, планируется перемещение 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и техникой.

Ранее в Кремле заявили, что видят прямую угрозу России со стороны Украины. «Мы видим повышение интенсивности провокационных действий на линии соприкосновения. Киевский режим способен использовать все возможности, включая силовые, чтобы посягнуть на российские регионы», — сообщил Дмитрий Песков.