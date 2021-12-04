В РФ анонсировали изменения выплат трем категориям пенсионеров

Страховые пенсии в России проиндексируют на 5,9% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

В 2022 году трем категориям пенсионеров в РФ повысят пенсионные выплаты. Так, с 1 января 2022 года будут проиндексированы страховые пенсии. Такая информация содержится в документе о принятом Госдумой бюджете на 2022 год.

Сумма индексации составит 5,9%, следует из документа. Уже с 1 апреля должны повысить социальные пенсии на 7,7%.

Отмечается также, что с октября следующего года увеличат пенсии военным и сотрудникам силовых структур. Рост составит 4,3%.

Ранее стало известно, что доплата к пенсии положена тем пенсионерам, которые посвятили не менее 30 лет работе и жизни в сельской местности, напоминают « Невские новости ». В свою очередь, кабмин также одобрил инициативу об упрощении оформления пенсии для малых народов Севера, уточняет РАПСИ.