04 декабря 2021

В РФ анонсировали изменения выплат трем категориям пенсионеров

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Патруль полиции на улицах города. Курган, пенсионерки, пенсия, масочный режим
Страховые пенсии в России проиндексируют на 5,9% Фото:
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Пенсионная реформа в России

В 2022 году трем категориям пенсионеров в РФ повысят пенсионные выплаты. Так, с 1 января 2022 года будут проиндексированы страховые пенсии. Такая информация содержится в документе о принятом Госдумой бюджете на 2022 год.

Сумма индексации составит 5,9%, следует из документа. Уже с 1 апреля должны повысить социальные пенсии на 7,7%.

Отмечается также, что с октября следующего года увеличат пенсии военным и сотрудникам силовых структур. Рост составит 4,3%.

Ранее стало известно, что доплата к пенсии положена тем пенсионерам, которые посвятили не менее 30 лет работе и жизни в сельской местности, напоминают «Невские новости». В свою очередь, кабмин также одобрил инициативу об упрощении оформления пенсии для малых народов Севера, уточняет РАПСИ.

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В 2022 году трем категориям пенсионеров в РФ повысят пенсионные выплаты. Так, с 1 января 2022 года будут проиндексированы страховые пенсии. Такая информация содержится в документе о принятом Госдумой бюджете на 2022 год. Сумма индексации составит 5,9%, следует из документа. Уже с 1 апреля должны повысить социальные пенсии на 7,7%. Отмечается также, что с октября следующего года увеличат пенсии военным и сотрудникам силовых структур. Рост составит 4,3%. Ранее стало известно, что доплата к пенсии положена тем пенсионерам, которые посвятили не менее 30 лет работе и жизни в сельской местности, напоминают «Невские новости». В свою очередь, кабмин также одобрил инициативу об упрощении оформления пенсии для малых народов Севера, уточняет РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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