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Жители Курганской области простятся с умершим главврачом

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Прощание с главврачом состоится 6 декабря (архивное фото) Фото:

В Кетовском районе (Курганская область) состоится прощание с главврачом местной ЦРБ Андреем Легровым, который умер 3 декабря. Об этом сообщили представители больницы.

«Прощание состоится 6 декабря 2021 года с 12:00 до 13:00 по адресу: с. Кетово ул. Лесная, 17. Напротив стадиона», — указано в сообщении, размещенном в группе Кетовской центральной районной больницы в соцсети «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что Легров скоропостижно скончался в возрасте 55 лет. В кетовской больнице он проработал более 30 лет. Местные жители говорили, что Легров был добрым человеком, который не боялся лично говорить чиновникам про состояние местной системы здравоохранения. По данным источников URA.RU, знакомых с главврачом, Легров умер на работе из-за проблем с сердцем.

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В Кетовском районе (Курганская область) состоится прощание с главврачом местной ЦРБ Андреем Легровым, который умер 3 декабря. Об этом сообщили представители больницы. «Прощание состоится 6 декабря 2021 года с 12:00 до 13:00 по адресу: с. Кетово ул. Лесная, 17. Напротив стадиона», — указано в сообщении, размещенном в группе Кетовской центральной районной больницы в соцсети «ВКонтакте». Ранее стало известно, что Легров скоропостижно скончался в возрасте 55 лет. В кетовской больнице он проработал более 30 лет. Местные жители говорили, что Легров был добрым человеком, который не боялся лично говорить чиновникам про состояние местной системы здравоохранения. По данным источников URA.RU, знакомых с главврачом, Легров умер на работе из-за проблем с сердцем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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