Жители Курганской области простятся с умершим главврачом

06 декабря 2021 в 10:42 Размер текста - 17 +

Прощание с главврачом состоится 6 декабря (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кетовском районе (Курганская область) состоится прощание с главврачом местной ЦРБ Андреем Легровым, который умер 3 декабря. Об этом сообщили представители больницы. «Прощание состоится 6 декабря 2021 года с 12:00 до 13:00 по адресу: с. Кетово ул. Лесная, 17. Напротив стадиона», — указано в сообщении, размещенном в группе Кетовской центральной районной больницы в соцсети «ВКонтакте». Ранее стало известно, что Легров скоропостижно скончался в возрасте 55 лет. В кетовской больнице он проработал более 30 лет. Местные жители говорили, что Легров был добрым человеком, который не боялся лично говорить чиновникам про состояние местной системы здравоохранения. По данным источников URA.RU, знакомых с главврачом, Легров умер на работе из-за проблем с сердцем. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Кетовском районе (Курганская область) состоится прощание с главврачом местной ЦРБ Андреем Легровым, который умер 3 декабря. Об этом сообщили представители больницы. «Прощание состоится 6 декабря 2021 года с 12:00 до 13:00 по адресу: с. Кетово ул. Лесная, 17. Напротив стадиона», — указано в сообщении, размещенном в группе Кетовской центральной районной больницы в соцсети «ВКонтакте». Ранее стало известно, что Легров скоропостижно скончался в возрасте 55 лет. В кетовской больнице он проработал более 30 лет. Местные жители говорили, что Легров был добрым человеком, который не боялся лично говорить чиновникам про состояние местной системы здравоохранения. По данным источников URA.RU, знакомых с главврачом, Легров умер на работе из-за проблем с сердцем.