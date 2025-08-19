19 августа 2025

У крупных компаний из США появился интерес к возвращению в Россию

От санкций в той или иной мере пострадали 87% компаний
От санкций в той или иной мере пострадали 87% компаний

Крупные американские энергетические и IT-компании рассматривают возможность возвращения на российский рынок. Компании внимательно следят за ситуацией и оценивают условия для потенциального возвращения, однако пока возобновление их работы преждевременно, сообщил президент Американской торговой палаты Роберт Эйджи.

«Говорить о том, что они завтра вернутся, рановато. Эти компании просто стоят в очереди — они смотрят, думают», — подчеркнул Эйджи в интервью телеканалу РБК.

Он пояснил, что главным условием для возвращения американского бизнеса является подписание мирного соглашения по Украине и последующее снятие санкций. Также значимым фактором остается возможность выкупа ранее проданных активов: около 20% американских компаний, покинувших Россию в 2022–2023 годах, сохранили опционы на обратный выкуп своих активов, действие которых истекает в 2026–2027 годах.

Эйджи отдельно отметил разрешение, выданное президентом РФ Владимиром Путиным, на возврат доли ExxonMobil в проекте «Сахалин-1». Он считает этот шаг положительным сигналом для американского бизнеса, поскольку он может восприниматься как признак готовности России к возобновлению экономического сотрудничества с зарубежными компаниями.

Ранее американские компании выразили надежду, что смогут вернуться в Россию после встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. По словам Эйджи, в первую очередь заинтересованы в возвращении на российский рынок авиационная индустрия, высокотехнологичный сектор, а также производители энергетического оборудования и косметики.

