В Курганской области умер главврач ЦРБ

Главврач возглавлял Кетовскую ЦРБ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 3 декабря умер главврач Кетовской центральной районной больницы Андрей Легров. Об этом сообщили представители областного депздрава.

«3 декабря 2021 года на 55 году жизни скоропостижно скончался Легров Андрей Николаевич, главный врач Государственного бюджетного учреждения „Кетовская центральная районная больница“. Департамент здравоохранения Курганской области, Кетовская центральная районная больница выражает соболезнования родным и близким Андрея Николаевича», — указано в сообщении, размещенном в группе департамента в соцсети «ВКонтакте».

Легров родился в 1966 году в Златоусте (Челябинская область), а в 1989 году окончил Тюменский медицинский институт и был направлен для прохождения интернатуры в Курганскую больницу скорой медицинской помощи. В Кетовской ЦРБ он начал работать с 1990 года, которую возглавил в 2013 году. Также Легров был депутатом районной думы с 2016 по 2020 год. Он был награжден Почетной грамотой правительства Курганской области и благодарностью главы здравоохранения региона.

Андрей Легров работал в Кетовской ЦРБ более 30 лет Фото: группа департамента здравоохранения Курганской области в соцсети «ВКонтакте»