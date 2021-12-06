В Госдуме выступили против скрытых патрулей на дорогах

06 декабря 2021 в 16:27 Размер текста - 17 +

Остановка автомобиля сотрудниками ДПС под предлогом проверки документов должна остаться в прошлом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На российских дорогах не должно вестись скрытое патрулирование сотрудниками ГИБДД. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. «Слава богу, количество скрытых патрулей уменьшилось в разы, как раз благодаря тому, что камеры появились. Но я против скрытых патрулей, вообще против всего скрытого. Обратите внимание, когда стало меньше ДПС-ников на трассах, как стало спокойнее. Количество аварий не увеличилось. Я уверен, меньше аварий стало, потому что зачастую происходит разборка по аварии и еще 25 машин врезается», — сказал URA.RU Дмитрий Свищев. При этом, отметил парламентарий, дорожные камеры фиксации нарушений перестали выполнять свою главную функцию. «Идея с камерами на дорогах была хорошая. Эта история была создана для того, чтобы предотвращать нарушения. Люди не соблюдают скоростной режим, заезжают на выделенные полосы и так далее. Сейчас камеры стали серьезным бизнесом и серьезным подспорьем любому бюджету. Эти камеры поставили где надо и где не надо», — добавил он. Также Свищев считает, что остановка автомобиля сотрудниками ДПС для проверки документов должна остаться в прошлом. «Допустим, тебя поймали за какое-то нарушение. Пускай это фиксируется камерами. Я понимаю, когда происходит антитеррористическая операция, это одна ситуация, пьяных водителей ловят, их на камеру не поймаешь. Но, когда стоят ДПС-ники на трассе и останавливают машину под простым предлогом проверки документов, я считаю, это пережитки прошлого. От этого надо уходить. Тут существует коррупционная составляющая», — заключил депутат Госдумы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На российских дорогах не должно вестись скрытое патрулирование сотрудниками ГИБДД. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. «Слава богу, количество скрытых патрулей уменьшилось в разы, как раз благодаря тому, что камеры появились. Но я против скрытых патрулей, вообще против всего скрытого. Обратите внимание, когда стало меньше ДПС-ников на трассах, как стало спокойнее. Количество аварий не увеличилось. Я уверен, меньше аварий стало, потому что зачастую происходит разборка по аварии и еще 25 машин врезается», — сказал URA.RU Дмитрий Свищев. При этом, отметил парламентарий, дорожные камеры фиксации нарушений перестали выполнять свою главную функцию. «Идея с камерами на дорогах была хорошая. Эта история была создана для того, чтобы предотвращать нарушения. Люди не соблюдают скоростной режим, заезжают на выделенные полосы и так далее. Сейчас камеры стали серьезным бизнесом и серьезным подспорьем любому бюджету. Эти камеры поставили где надо и где не надо», — добавил он. Также Свищев считает, что остановка автомобиля сотрудниками ДПС для проверки документов должна остаться в прошлом. «Допустим, тебя поймали за какое-то нарушение. Пускай это фиксируется камерами. Я понимаю, когда происходит антитеррористическая операция, это одна ситуация, пьяных водителей ловят, их на камеру не поймаешь. Но, когда стоят ДПС-ники на трассе и останавливают машину под простым предлогом проверки документов, я считаю, это пережитки прошлого. От этого надо уходить. Тут существует коррупционная составляющая», — заключил депутат Госдумы.