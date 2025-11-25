Матвиенко: «безработные» с доходом должны платить за ОМС

Матвиенко подчеркнула, что за неработающее население платят региональные бюджеты Фото: Роман Наумов © URA.RU

«Безработные» граждане с доходом должны самостоятельно оплачивать полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Не хочешь работать — твое право. Есть возможность жить за счет других источников доходов — пожалуйста. Статью за тунеядство никто возвращать не собирается. Но если вспомнить классика, жить в обществе и быть свободным от него нельзя. И будет справедливо, если мы найдем для этой категории механизм участия в системе ОМС», — сказала Матвиенко в интервью «Московскому комсомольцу».

Матвиенко подчеркнула, что в настоящее время за неработающее население платят региональные бюджеты. К неработающим она отнесла пенсионеров, детей, студентов, инвалидов и домохозяек, которые воспитывают детей. По мнению спикера, государство справедливо несет бремя расходов на этих граждан, так как они по определению не могут работать или выполняют важные социальные функции.

