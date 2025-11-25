Матвиенко: «безработные» с доходом должны платить за ОМС
Матвиенко подчеркнула, что за неработающее население платят региональные бюджеты
Фото: Роман Наумов © URA.RU
«Безработные» граждане с доходом должны самостоятельно оплачивать полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Не хочешь работать — твое право. Есть возможность жить за счет других источников доходов — пожалуйста. Статью за тунеядство никто возвращать не собирается. Но если вспомнить классика, жить в обществе и быть свободным от него нельзя. И будет справедливо, если мы найдем для этой категории механизм участия в системе ОМС», — сказала Матвиенко в интервью «Московскому комсомольцу».
Матвиенко подчеркнула, что в настоящее время за неработающее население платят региональные бюджеты. К неработающим она отнесла пенсионеров, детей, студентов, инвалидов и домохозяек, которые воспитывают детей. По мнению спикера, государство справедливо несет бремя расходов на этих граждан, так как они по определению не могут работать или выполняют важные социальные функции.
При этом Матвиенко обратила внимание на другую категорию неработающих граждан — тех, кто имеет скрытые доходы и не платит ни налоги, ни взносы в систему ОМС. В качестве примеров она привела людей, которые ездят на дорогих автомобилях и собственников недвижимости, сдающих жилье в центре Москвы за высокую цену, но декларирующих значительно меньшую сумму. Спикер Совета Федерации считает, что налоговая служба должна выявлять таких граждан и выводить их из теневой экономики.
