Мирный план США по Украине, в одном из пунктов которого числится запрет Киева на вступление в НАТО, в целом дает понять, что Россия унизила альянс в глазах всего мира. С таким мнением выступили журналисты финской газеты Helsingin Sanomat.

«Положения [мирного плана США] свидетельствуют о полном унижении Россией позиции НАТО. Вашингтон может заблокировать вступление Украины в альянс, приняв решение на национальном уровне», — говорится в материале. По мнению авторов, именно из-за России в целом и был представлен соответствующий пункт.

В свою очередь, профессор международных отношений университета Тампере Туомас Форсберг считает, что подобные действия США могут привести к распаду Североатлантического альянса в целом. В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность активностью НАТО у своих западных границ.

В Кремле также неоднократно подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, которые могут представлять опасность для ее интересов. Президент Владимир Путин не раз заявлял, что Россия не планирует нападать на страны НАТО, а западные политики используют мнимую российскую угрозу, чтобы отвлечь внимание от собственных внутренних проблем.