Зеленский стареет на глазах: как давление Запада по мирному плану сказывается на президенте Украины

Газета Neue Zurcher Zeitung обратила внимание, что Зеленский постарел и выглядит задумчивым Фото: Официальный сайт президента Украины

В недавнем обращении по поводу мирного плана главы Белого дома Дональда Трампа президент Украины Владимир Зеленский выглядел заметно постаревшим. На это обратила внимание швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung.

В других СМИ появилась информация, что особенно сильно на Зеленского повлиял недавний коррупционный скандал в стране. Корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер даже описал президента Украины, как «политически полумертвого». Также на его состояние может влиять администрация США, которая хочет, чтобы Зеленский как можно скорее принял условия мирного договора украинского урегулирования. Как давление Запада сказывается на облике Зеленского — в материале URA.RU.

Зеленский сильно постарел за последние несколько лет

Зеленский в феврале 2022 года Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины недавно опубликовал 10-минутное обращение к нации. На видео Зеленский выглядит заметно постаревшим за последние четыре года. Об этом написала швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.

«Почти четыре года спустя, в конце прошлой недели, заметно постаревший и задумчивый Зеленский записал еще одно видеообращение», — сказано в материале издания. Журналисты подчеркивают, что на президента Украины в настоящее время оказывается сильное давление стран Запада.

Давление Запада и Европы, а также коррупционный скандал

Зеленский на встрече со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом 18 августа 2025 года Фото: Официальный сайт президента Украины

Американские власти все сильнее давят на Зеленского, призывая его как можно быстрее принять предлагаемый США план по урегулированию украинского конфликта. По данным газеты Washington Post (WP), президент Украины в настоящее время ослаблен коррупционным скандалом в стране. По мнению авторов материала, это либо вынудит его уйти в отставку, либо принять неприемлемые для большинства украинцев документ мирного урегулирования.

Ровно то же делают и лидеры европейских государств, которые давят на Зеленского, принуждая его принять их условия. В результате президент Украины не может решиться, чью сторону ему занять, пишет Politico.

«Мрачный выбор Зеленского: принять мирное соглашение с Трампом или положиться на ненадежных европейских друзей. С тех пор как США отказались от поддержки, Европа заметно активизировалась, чтобы восполнить пробел. Но, по правде говоря, первоначальное предложение Трампа привело в панику чиновников и дипломатов в Брюсселе», — говорится в публикации.

На фоне этих событий американский лидер отказался принимать Зеленского в Белом доме. По мнению британского аналитика Аластера Крука, Трамп не хочет решать финансовые проблемы Украины. В качестве одной из основных причин эксперт указал именно нежелание Зеленского согласиться с мирным планом.

Популярность Зеленского снижается: «Политически полумертв»

На Зеленского также может влиять и отношение его сограждан, которое в последнее время изменилось в худшую сторону. Корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, работающий в Киеве, отметил, что недавние коррупционные скандалы и неудачи украинских вооруженных сил на фронте добивают президента Украины, если не физически, то политически.

«Почему-то это [состояние Зеленского] мало кого-то волнует, как будто люди ожидают, что он (Зеленский, — прим. URA.RU) сам как-то с этим справится. Ну, конечно, им это не нравится. И мои коллеги говорят, что Зеленский политически полумертв», — сказал Ваннер.

Что за план, на который не может решиться Зеленский

Портал Axios 19 ноября со ссылкой на осведомленные источники написал, что США якобы ведут негласные переговоры с РФ. Их цель — разработка нового плана урегулирования конфликта на Украине, который содержит в себе 28 пунктов. В документе речь шла о снижении объема военной поддержки Украины со стороны США, придании русскому языку статуса государственного на территории Украины.

Кроме того, предполагалось, что Киев откажется от претензий на Донбасс, а численность ВСУ будет сокращена в 2,5 раза. План также предусматривает введение запрета на размещение на украинской территории вооруженных сил других государств и поставки Киеву вооружения с большой дальностью действия. Портал Axios сообщал, что в рамках этого плана США и другие страны должны будут признать Крым и Донбасс частью России.

Однако 23 ноября в Женеве (Швейцария) прошли переговоры делегаций США и Украины. По итогам встречи выяснилось, что количество пунктов сократилось с 28 до 19. Об этом пишет газета Financial Times (FT). Какие именно позиции были убраны — неизвестно, но по информации FT был исключен пункт об использовании замороженных российских активов. По данным агентства Bloomberg, положения, исключенные из первоначальной версии мирного плана, будут оформлены в виде отдельных документов и станут предметом обсуждения на будущих переговорах.