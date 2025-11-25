Логотип РИА URA.RU
CBS утверждает, что спецпосланник по Украине Дрисколл встретился с российскими чиновниками в ОАЭ

CBS: Дрисколл встретился с российскими чиновниками в Абу-Даби
25 ноября 2025 в 10:22
Министр армии США Дэниел Дрисколл якобы встретился в Абу-Даби (ОАЭ) с российскими чиновниками в понедельник, планирует продолжить переговоры во вторник. Об этом сообщает американский телеканал CBS News, ссылаясь на источник. 

«Дрисколл встретился с членами российской делегации в понедельник вечером в Абу-Даби на несколько часов. Он планирует встретиться с ними еще раз в течение дня во вторник, чтобы обсудить мирный процесс и ускорить продвижение мирных переговоров», — говорится в сообщении телеканала. 

США представили свой мирный план в ноябре. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия его официально не получала. Ранее Дрисколл, который также официально является министром обороны США, встречался с Зеленским для обсуждения американского плана.

В CBS до этого отмечали, что вице-президент США Джей Ди Вэнс в настоящий момент рассматривается как движущая сила в сфере украинской дипломатии, а министр армии США Дэн Дрисколл — как ключевой посредник в переговорах.

