Хаос в небе и на земле: какие рейсы задержаны и отменены в аэропортах 25 ноября

Российские войска уничтожили 249 украинских беспилотников над регионами за ночь

Утром 25 ноября в крупнейших аэропортах России произошли массовые сбои в работе воздушных гаваней. Задержаны и отменены десятки рейсов, что затрагивает как внутренние, так и международные направления. URA.RU собрало актуальную информацию по основным воздушным хабам страны по состоянию на 08:30 утра мск.

Атака беспилотников 25 ноября

Этой ночью, с 23:00 24 ноября до 07:00 25 ноября, российские системы ПВО отразили масштабную атаку беспилотников. По данным Минобороны, было сбито 249 украинских дронов.

Где сбивали дроны:

Над Черным морем — 116 дронов

Над Краснодарским краем — 76 дронов

Над Крымом — 23 дрона

Над Ростовской областью — 16 дронов

Также дроны сбивали над другими регионами:

Брянская область — 7 дронов

Курская область — 4 дрона

Азовское море — 4 дрона

Белгородская область — 2 дрона

Липецкая область — 1 дрон

Все воздушные цели были уничтожены, угрозы для наземных объектов удалось избежать.

Задержки и отмены рейсов в столичных аэропортах на 25 ноября

Задержки и отмены рейсов в Шереметьево

В московских аэропортах утром 25 ноября фиксируется серия значительных задержек вылетов. Самая продолжительная — у рейса Аэрофлота в Магнитогорск: самолет, который должен был отправиться в 00:40, вылетит только в 09:40 (задержка более девяти часов). Рейс в Ульяновск перенесен с 06:00 на 07:40. Небольшая задержка у международного рейса Тегеран авиакомпании Mahan Air — вылет сдвинут с 11:10 на 11:40. Других изменений по вылетам пока не зафиксировано.

Среди прилетающих рейсов наблюдаются умеренные и серьезные задержки. Рейс Омск — Москва (Аэрофлот) прибыл в 05:48. Самолет из Барнаула сел позже расписания — в 06:29. Небольшая задержка отмечена у рейса «Победы» из Магнитогорска.

Существенное смещение у рейса SU 1429 Аэрофлота из Новосибирска: вместо 06:40 посадка ожидается в 15:17 (задержка почти девять часов). Рейс «Победы» из Новосибирска прибудет в 09:15, задержка менее часа. Самолет Аэрофлота из Нижневартовска прилетит в 07:57 вместо 07:25. Рейс из Кемерово (SU 1451) ожидается в 08:17. Вылет из Челябинска (Аэрофлот SU 1783) — отменен.

Продолжаются небольшие переносы: рейс из Омска («Победа») приземлится в 08:07. Самолет из Красноярска (DP 6548) совершит посадку в 09:47 — задержка около получаса. Рейс Аэрофлота из Барнаула (SU 1431) опаздывает на 20–30 минут.

Значительная задержка у рейса из Ульяновска: прибытие сдвинуто с 10:15 на 11:55. Рейс из Даляня (SU 233) задержан на 20 минут — посадка в 10:40. Из Хабаровска Аэрофлот SU 5807 прилетит в 12:10, смещение незначительное. Дальневосточные рейсы также идут с опозданиями: самолет из Улан-Удэ (SU 1455) приземлится в 20:42 вместо 11:50. Рейс из Петропавловска-Камчатского прибудет в 13:55, хотя был запланирован на 13:15.

Международные направления тоже задерживаются: прилет из Шанхая ожидается в 14:54, из Чунцина — в 15:15, из Пекина — в 15:51. Самолет из Циндао приземлится в 16:22 вместо 15:40. Сдвинуты южные и туристические рейсы: Пхукет, SU 279 — прибытие в 17:19 вместо 16:55. Рейс из Санкт-Петербурга (SU 25) прилетит в 18:49 вместо 17:00. «Победа» из Сочи прибудет в 23:55 вместо 22:50.

Задержки и отмены рейсов в аэропорту Домодедово на 25 ноября

В Домодедово утром 25 ноября зафиксированы задержки по нескольким вылетам. Рейс Air Arabia в Абу-Даби вылетит в 08:20 вместо 07:25. Самолет в Иркутск (S7 3021) задержан до 13:35 вместо 12:30. Полностью отменен рейс U6 2909 Уральских авиалиний в Ош. Других изменений по вылетам нет.

Среди прилетов отмечается серия значительных и умеренных задержек. Рейс из Сочи прибыл в 00:40 25 ноября вместо 20:35 24 ноября (Уральские авиалинии). Самолет из Минеральных Вод также прибыл с небольшой задержкой — около 20 минут.

Рейс Air Arabia из Еревана (G9 958) сел в 06:55, хотя ожидался в 05:00. Рейс Уральских авиалиний U6 2634 из Новосибирска был запланирован на 06:20, но приземлился лишь в 07:45. Из Абу-Даби самолет Air Arabia сел в 07:26 вместо 06:35. Рейс S7 2566 из Омска задержался примерно на 20 минут. Еще один рейс из Омска Уральских авиалиний также прилетел позже расписания.

Международное направление Аддис-Абеба (ET 760, Ethiopian Airlines) задержалось примерно на 20 минут: посадка состоялась в 08:00. Рейс из Хургады (U6 1802) сел в 08:53 вместо 07:50. Самолет из Новосибирска (S7 2504) прибыл в 09:20, задержавшись на 15 минут.

Рейс из Душанбе задержан примерно на 50 минут: посадка в 10:19 (U6 8254). Из Улан-Удэ самолет А7 3032 задержался на 40 минут, приземлившись в 10:18. Самолет из Норильска (A7 2582) прибыл в 11:11, сместившись примерно на 20 минут от расписания. Рейс из Нового Уренгоя (A7 2572) задержан до 10:42 — около получаса.

Продолжились задержки дальневосточных направлений: рейс из Иркутска (S7 3018) прилетит в 11:39, задержавшись примерно на 50 минут. Рейс из Читы (S7 3046) ожидается в 11:57 — задержка около получаса.

Задержки и отмены рейсов в аэропорту Внуково утром 25 ноября

Во Внуково утром 25 ноября зафиксированы умеренные задержки вылетов. Рейс Nesma Airlines в Хургаду (NE 611) задержан примерно на 20 минут — отправление смещено до 08:50. Вылет в Ереван (3F 322) перенесен на 10:10, задержка составляет около 50 минут. Полностью отменен рейс в Вологду (ВГ 9575). Иных изменений по вылетам нет.

Среди прилетающих рейсов наблюдаются более масштабные сдвиги по времени. Самолет из Дубая должен был прибыть еще в 18:40 24 ноября, но прилетел только в 01:09 25 ноября. Рейс из Минеральных Вод (Победа) сел около 04:00 вместо 21:25. Существенная задержка отмечена и на направлении Санкт-Петербург — один из рейсов Победы сместился почти на шесть часов.

Продолжается цепочка утренних задержек: рейс из Дубая авиакомпании Ютейр прибыл позже расписания, аналогичная ситуация наблюдалась на направлениях Тбилиси (Азимут) и еще одном рейсе из Санкт-Петербурга, который также прибыл почти на два часа позже графика.

Рейс из Еревана (Ютейр) задержался примерно на час, примерно такую же задержку показал и рейс из Ташкента этой же авиакомпании. Самолет из Хургады прибыл позже установленного времени. Рейс из Тюмени (Ютейр 454) ожидается с задержкой около 20 минут. Самолет из Уфы (Ютейр 364) совершит посадку в 09:06, почти на час позже графика. Почти на час отстает рейс из Красноярска (Ютейр 572).

Задержка почти в два часа зафиксирована у рейса 3F 321 из Еревана — посадка ожидается в 10:35. Самолет из Сургута (Ютейр 248) прибудет в 09:38, задержавшись почти на час. Рейс из Ханты-Мансийска (Ютейр 352) задержан на 20 минут. Рейс DP 454 Победы из Иркутска прибудет с задержкой около 20 минут.

Значительное отклонение от расписания отмечено у рейса из Турции: самолет DP 112 Победы прибудет в 15:45 вместо 11:55. Серьезно задержан и международный рейс из Нячанга: Azur Air ZF 2504 ожидается в 22:59 вместо 19:30. Рейс из Самары (DP 422 Победы) прибудет в 22:10 вместо 20:00.

Задержки вылетов и прилетов в Пулково 25 ноября

В петербургском Пулково утром 25 ноября сохраняются серьезные сбои в расписании — задержки тянутся с вечера предыдущих суток и продолжают нарастать. Первые проблемы заметнее всего проявились на вылетах: некоторые рейсы ушли далеко за рамки стандартных отклонений, а один вообще оказался рекордсменом дня.

Самая масштабная задержка — у рейса на Иваново. Он должен был подняться в воздух в 9:30 утра 24 ноября, но отправление перенесли сразу до 19:10 25 ноября. Таким образом, вылет откладывается более чем на сутки — это самый длинный разрыв по времени среди всех текущих рейсов. Другие направления тоже не уложились в график, хотя и в меньших масштабах. Самолет в Котлас (Руслайн SR-287) сместили почти на два часа — его теперь ждут только в 18:40. Похожая ситуация с Хабаровском: рейс Уральских авиалиний U6-173 отправится в 13:25, что почти на час позднее изначального времени. Вылет в Новосибирск (S7-5004) также сдвинут примерно на час — на 14:40. А вот самолет Аэрофлота на Москву (SU-25) задерживается почти на два часа: актуальное время вылета — 17:30.

Но наиболее напряженная картина наблюдается именно среди прилетов. Здесь сбои масштабнее: часть рейсов идет с задержкой от часа и более, а многие — тянутся ещё со вчерашнего дня. Уже известно, что позже графика прилетают самолеты из Томска (Nordwind), еще один рейс той же авиакомпании, самолёт Икара, а также борт из Иваново, который также сильно выбился из расписания. Не вовремя прибывают Ставрополь, Омск, Калининград, сразу два московских рейса, а также самолеты из Дубая, Сочи и Худжанты. Большинство из них приходят с отклонением в пределах часа, но есть и более серьезные случаи.

Существенные сдвиги зафиксированы и у утренних прилетов: самолет из Сургута задержан и сядет только в 8:16 (Аэрофлот FV-6442). Рейс из Челябинска, который должен был быть в Пулково в 7:25, перенесли на 9:15 — это борт авиакомпании «Россия» (Аэрофлот FV-6462). Новосибирск (FV-6542) задержан на 15 минут, а Москва (FI-6188) — почти на 50. Есть отклонение и по направлению Надым: самолет Ямала сядет лишь в 11:30, примерно на час позже.

Похожие задержки фиксируются и по другим городам: Котлас (Руслайн 7Р-288) прибудет только в 12:05 вместо 10:55. Борт из Иркутска (7R-6409) опаздывает примерно на час и ожидается в 12:31. Новосибирский рейс S7-5003 сдвинут к 13:40. Заметная задержка и у международного направления: самолет из Санья, который должен был приземлиться в 13:30, прибудет лишь в 16:08 (SU-861). Дольше всех сегодня в списке — рейс из Орска: его посадка перенесена до 18:10, что примерно на два часа позже графика (EO-270).

Задержки и отмены рейсов в городах России 25 ноября 2025

Задержки и отмены рейсов в Сочи

Среди первых выбившихся из графика — рейс на Екатеринбург: его отправление сдвинуто, и пассажирам пришлось ждать дольше планируемого. Аналогичная ситуация с направлением в Дубай: вылет перенесли, и самолет покинет Сочи позже установленного времени. Задержан и московский рейс — отклонение от графика составляет уже более часа. Следом идут Орск, Иркутск, Казань и Уфа: все эти борта отправляются позже расписания, по каждому фиксируется собственная задержка. Не уложились в график также рейсы в Хургаду, Новосибирск и Самару — причем часть из них задерживается на значительное время. Ещё один московский борт тоже выходит с отклонением, дополняя длинный список направлений, которые с утра не смогли вылететь по плану.

Но куда серьезнее выглядит ситуация по прилетам — здесь задержки длиннее и заметнее. Среди первых отклонений оказался рейс из Орска: он прибудет позднее заявленного времени. Борт из Иркутска также идет с задержкой, но самый масштабный сбой — у самолета из Екатеринбурга. Он должен был приземлиться в 8:15, но фактическое время прилета сдвинули аж до 15:45. Это одно из крупнейших отклонений дня.

В списке отстающих также Пермь, Омск, Дубай, Барнаул и Анталья — каждый из этих самолетов приходит позже расписания. Не вовремя прибывают и рейсы из Новосибирска, Екатеринбурга (еще один борт) и Уфы: каждый с собственным отклонением, которое увеличивает общее напряжение в табло прилетов.

Задержки и отмены рейсов в Новосибирске 25 ноября

В аэропорту Толмачево утром 25 ноября наблюдаются задержки прилётов из Минеральных Вод, Еревана, Краснодара, Улан-Удэ, Екатеринбурга, Иркутска, Дубая, Сочи, Абакана, Якутска, Братска, Пекина, Кызыла, Нижневартовска, Норильска, Хабаровска, Магадана, Владивостока, Надыма и Алматы.