Кто такой «крабовый король» с Дальнего востока Олег Кан

Генпрокуратура назвала инсценировкой смерть «крабового короля» Кана

21 марта 2024 в 09:33 Размер текста - 17 +

Заседание по делу «крабового короля» состоится 21 марта Фото: Региональный Фонд «Родные Острова» Действия по розыску «крабового короля» — рыбопромышленника с Дальнего востока Олега Кана — начались с конца мая 2021 года. Ему было предъявлено обвинение в организации заказного убийства в 2010 году и контрабанды. В январе 2024 года Кану запросили 19 лет колонии строгого режима, однако его представитель 19 марта сообщил, что Кан умер за границей. В Генпрокуратуре назвали смерть инсценировкой. URA.RU расскажет подробно о «крабовом короле» — в материале. Биография Олег Кан родился 16 апреля в 1967 году. Он окончил Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства. В начале 1990-х годов работал на Невельской базе тралового флота. В 1995 году стал генеральным директором российско-японского совместного предприятия «Вакканай». В 2018 году по федеральным телеканалам был показан фильм о незаконном вылове на Дальнем Востоке и нелегальной реализации камчатского краба за рубежом, а в числе причастных упомянут «крабового короля» Олега Кана. В 2020 году Следственный комитет РФ обратился в суд с ходатайством о заочном аресте Кана по подозрению в организации убийства, что было одобрено судом. В 2020 году журналист Ксения Собчак договорилась о приобретении доли в двух активах, связанных с Олегом Каном — «Курильский универсальный комплекс» и «Монерон». Однако сделка не состоялась, суд арестовал доли на основании уголовных дел против Кана. По словам самого Кана, ввести Собчак в крабовый бизнес предложил бывший топ-менеджер «Роснефти» Игорь Соглаев. Из-за проблем в компаниях Собчак была приглашена в качестве инвестора. «Она могла бы помочь как медийный ресурс: как эпатажная журналистка с известным именем могла бы доносить до чиновников, что это прозрачный и законопослушный бизнес», — сообщил Кан в беседе с «Ведомости». Официально компания «Курильский универсальный комплекс» принадлежит Виктории Ледуковой, которую СМИ называют бывшей женой Олега Кана. Экс-генеральный директор компании — сын Александр. В настоящее время «Курильский универсальный комплекс» возглавляет Родион Кан. Уголовные дела Первое дело В приморском арбитраже рассматривается иск Генеральной прокуратуры на сумму 376 миллиардов рублей, где также была озвучена информация о смерти Кана. Ответчиками являются 31 компания и 29 физических лиц, которые подконтрольны Кану, а также еще одному «крабовому королю» Дмитрию Дремлюге. По информации прокуратуры, в течение последних пяти лет данные компании установили иностранный контроль (у Кана есть вид на жительство в Корее, а Дремлюга является гражданином Украины) над стратегически важными секторами и создали угрозу экономической безопасности. Расследование этого уголовного дела запустилось в 2018 году после показа на телеканалах «Первый канал» и «России 24» фильмов о незаконном вылове на Дальнем Востоке и контрабанде морепродуктов за границу. Олег Кан привлек внимание председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина. Глава СК поручил пересмотреть решение о прекращении предыдущего уголовного преследования Кана, в рамках которого его подозревали в организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко, также занимавшегося рыбным бизнесом. Второе дело По данному делу заместитель генерального прокурора РФ и Дмитрий Демешин запросил в качестве наказания для Олега Кана 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Согласно версии следствия, в 2005 году Кан нанял наемного убийцу (до сих пор не был найден), который 29 марта пригласил Пхиденко на встречу в ресторан «Три богатыря» и совершил в него три выстрела. Рыбопромышленник получил ранения грудной клетки и брюшной полости, в результате чего погиб. По мнению прокуратуры, Кан подозревал Пхиденко в участии в покушении на его жизнь. Следующее заседание по данному делу пройдет 21 марта. Розыск и «смерть» В 2021 Следком РФ устроил поиски Кана. Однако найти его не удалось. «Скрывшемуся за пределами страны Кану предъявлено обвинение в организации в 2010 году заказного убийства и контрабанды. Судом он заочно арестован», — сообщили в СК. В марте 2024 года в судебном заседании по делу, возбужденному Генеральной прокуратурой РФ против рыбопромышленников Дальнего Востока, представитель ответчиков сообщил о смерти Кана. Однако представители правоохранительных органов в суде скептически отнеслись к этой информации. В Генпрокуратуре отметили, что смерть Кана — инсценировка. Представитель ведомства сообщил, что родственники «крабового короля» не обращались в органы ЗАГС с заявлением о смерти. Однако позже адвокат Олег Суханов сообщил в беседе с ТАСС, что адвокаты передали в канцелярию Арбитражного суда Приморского края свидетельство о смерти Кана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Действия по розыску «крабового короля» — рыбопромышленника с Дальнего востока Олега Кана — начались с конца мая 2021 года. Ему было предъявлено обвинение в организации заказного убийства в 2010 году и контрабанды. В январе 2024 года Кану запросили 19 лет колонии строгого режима, однако его представитель 19 марта сообщил, что Кан умер за границей. В Генпрокуратуре назвали смерть инсценировкой. URA.RU расскажет подробно о «крабовом короле» — в материале. Олег Кан родился 16 апреля в 1967 году. Он окончил Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства. В начале 1990-х годов работал на Невельской базе тралового флота. В 1995 году стал генеральным директором российско-японского совместного предприятия «Вакканай». В 2018 году по федеральным телеканалам был показан фильм о незаконном вылове на Дальнем Востоке и нелегальной реализации камчатского краба за рубежом, а в числе причастных упомянут «крабового короля» Олега Кана. В 2020 году Следственный комитет РФ обратился в суд с ходатайством о заочном аресте Кана по подозрению в организации убийства, что было одобрено судом. По словам самого Кана, ввести Собчак в крабовый бизнес предложил бывший топ-менеджер «Роснефти» Игорь Соглаев. Из-за проблем в компаниях Собчак была приглашена в качестве инвестора. «Она могла бы помочь как медийный ресурс: как эпатажная журналистка с известным именем могла бы доносить до чиновников, что это прозрачный и законопослушный бизнес», — сообщил Кан в беседе с «Ведомости». Официально компания «Курильский универсальный комплекс» принадлежит Виктории Ледуковой, которую СМИ называют бывшей женой Олега Кана. Экс-генеральный директор компании — сын Александр. В настоящее время «Курильский универсальный комплекс» возглавляет Родион Кан. В приморском арбитраже рассматривается иск Генеральной прокуратуры на сумму 376 миллиардов рублей, где также была озвучена информация о смерти Кана. Ответчиками являются 31 компания и 29 физических лиц, которые подконтрольны Кану, а также еще одному «крабовому королю» Дмитрию Дремлюге. По информации прокуратуры, в течение последних пяти лет данные компании установили иностранный контроль (у Кана есть вид на жительство в Корее, а Дремлюга является гражданином Украины) над стратегически важными секторами и создали угрозу экономической безопасности. Расследование этого уголовного дела запустилось в 2018 году после показа на телеканалах «Первый канал» и «России 24» фильмов о незаконном вылове на Дальнем Востоке и контрабанде морепродуктов за границу. Олег Кан привлек внимание председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина. Глава СК поручил пересмотреть решение о прекращении предыдущего уголовного преследования Кана, в рамках которого его подозревали в организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко, также занимавшегося рыбным бизнесом. По данному делу заместитель генерального прокурора РФ и Дмитрий Демешин запросил в качестве наказания для Олега Кана 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Согласно версии следствия, в 2005 году Кан нанял наемного убийцу (до сих пор не был найден), который 29 марта пригласил Пхиденко на встречу в ресторан «Три богатыря» и совершил в него три выстрела. Рыбопромышленник получил ранения грудной клетки и брюшной полости, в результате чего погиб. По мнению прокуратуры, Кан подозревал Пхиденко в участии в покушении на его жизнь. Следующее заседание по данному делу пройдет 21 марта. В 2021 Следком РФ устроил поиски Кана. Однако найти его не удалось. «Скрывшемуся за пределами страны Кану предъявлено обвинение в организации в 2010 году заказного убийства и контрабанды. Судом он заочно арестован», — сообщили в СК. В марте 2024 года в судебном заседании по делу, возбужденному Генеральной прокуратурой РФ против рыбопромышленников Дальнего Востока, представитель ответчиков сообщил о смерти Кана. Однако представители правоохранительных органов в суде скептически отнеслись к этой информации. В Генпрокуратуре отметили, что смерть Кана — инсценировка. Представитель ведомства сообщил, что родственники «крабового короля» не обращались в органы ЗАГС с заявлением о смерти. Однако позже адвокат Олег Суханов сообщил в беседе с ТАСС, что адвокаты передали в канцелярию Арбитражного суда Приморского края свидетельство о смерти Кана.