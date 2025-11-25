Валентина Матвиенко дала интервью журналистам и высказалась о мире на Украине Фото: Роман Наумов © URA.RU

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что достижение договоренностей с Украиной по миру возможно, особенно в связи с тем, что президент США Дональд Трамп искренне стремится к окончанию конфликта. Об этом она рассказала в интервью журналистам.

«Я лично верю и в то, что договоренности по Украине возможны, и верю в искренность намерений президента Трампа. Верю в то, он хочет завершить этот конфликт. Наш президент встречался с г-ном Трампом на Аляске. Было достигнуто понимание о том, как завершить этот конфликт». Однако, по его словам, усилия Трампа по достижению мира сталкиваются с противодействием со стороны европейских стран, которые не заинтересованы в урегулировании конфликта», — подчеркнула Матвиенко в беседе с MK.RU.

Эксперт также указала на то, что Евросоюз сегодня действует как инструмент «глобальной партии войны». По его мнению, некоторые европейские чиновники и руководители государств препятствуют мирным инициативам. Кроме того, он отметил, что в ЕС сейчас царит «палочная дисциплина», и любое инакомыслие жестко преследуется. Матвиенко подчеркнула, что ЕС из экономического сообщества превратился в политический и даже военный союз.

