Матвиенко дала прогноз по миру на Украине
Валентина Матвиенко дала интервью журналистам и высказалась о мире на Украине
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что достижение договоренностей с Украиной по миру возможно, особенно в связи с тем, что президент США Дональд Трамп искренне стремится к окончанию конфликта. Об этом она рассказала в интервью журналистам.
«Я лично верю и в то, что договоренности по Украине возможны, и верю в искренность намерений президента Трампа. Верю в то, он хочет завершить этот конфликт. Наш президент встречался с г-ном Трампом на Аляске. Было достигнуто понимание о том, как завершить этот конфликт». Однако, по его словам, усилия Трампа по достижению мира сталкиваются с противодействием со стороны европейских стран, которые не заинтересованы в урегулировании конфликта», — подчеркнула Матвиенко в беседе с MK.RU.
Эксперт также указала на то, что Евросоюз сегодня действует как инструмент «глобальной партии войны». По его мнению, некоторые европейские чиновники и руководители государств препятствуют мирным инициативам. Кроме того, он отметил, что в ЕС сейчас царит «палочная дисциплина», и любое инакомыслие жестко преследуется. Матвиенко подчеркнула, что ЕС из экономического сообщества превратился в политический и даже военный союз.
США ранее представили мирный план из 28 пунктов. После президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна стоит перед сложным выбором. В Женеве прошло потом отдельное обсуждение документа, и он сократился по пунктам. В Кремле также прокомментировали ситуацию, подчеркнув, что России официально так и не представили документ. При этом ситуация на фронте, по мнению РФ, должна стать мотивацией для Киева, чтобы пойти на мир с Россией.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
