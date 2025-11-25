Логотип РИА URA.RU
Фильм с Юрой Борисовым наградили на фестивале в Голливуде

25 ноября 2025 в 10:44
Фильм с Юрой Борисовым выиграл в номинации Best Film

Фото: IMAGO/Stefanos Kyriazis / LiveMe / www.imago-images.de / Global Look Press

Фильм «Кончится лето» с участием Юры Борисова завоевал награду. Картина удостоилась приза в номинации Best Film на 11-м Международном фестивале азиатского кино (AWFF), который прошел в Калифорнии.

«Фильм „Кончится лето“ с Юрой Борисовым выиграл в номинации Best Film на 11-м Международном фестивале азиатского кино (AWFF) в Калифорнии», — пишет PEOPLETALK. «Кончится лето» — это криминальный триллер, который был создан талантливыми режиссерами Максимом Арбугаевым и Владимиром Мункуевым.

В центре сюжета — история Кеши, молодого человека, который возвращается в родной поселок после отбывания тюремного срока. Он взял на себя вину за брата, и теперь ему предстоит столкнуться с множеством трудностей и испытаний.

