Фильм с Юрой Борисовым наградили на фестивале в Голливуде
Фильм с Юрой Борисовым выиграл в номинации Best Film
Фото: IMAGO/Stefanos Kyriazis / LiveMe / www.imago-images.de / Global Look Press
Фильм «Кончится лето» с участием Юры Борисова завоевал награду. Картина удостоилась приза в номинации Best Film на 11-м Международном фестивале азиатского кино (AWFF), который прошел в Калифорнии.
«Фильм „Кончится лето“ с Юрой Борисовым выиграл в номинации Best Film на 11-м Международном фестивале азиатского кино (AWFF) в Калифорнии», — пишет PEOPLETALK. «Кончится лето» — это криминальный триллер, который был создан талантливыми режиссерами Максимом Арбугаевым и Владимиром Мункуевым.
В центре сюжета — история Кеши, молодого человека, который возвращается в родной поселок после отбывания тюремного срока. Он взял на себя вину за брата, и теперь ему предстоит столкнуться с множеством трудностей и испытаний.
