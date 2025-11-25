Морозы до минус 50 градусов ударили в России
Самым студеным местом в России стала метеостанция Делянкир
Фото: Илья Московец © URA.RU
В России ударили экстремальные морозы. В Якутии ночью температура опустилась до −50 градусов и ниже. Об этом сообщают синоптики.
«Минувшей ночью в Якутии минимальный термометр впервые в сезоне показал минус 50 градусов», — передает РИА Новости. Экстремальные значения были зафиксированы на метеостанциях Юрты и Усть-Нера. Самым студеным местом в России стала метеостанция Делянкир, где температура опустилась до −50,7 градуса.
