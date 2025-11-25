Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Морозы до минус 50 градусов ударили в России

В Якутии температура опустилась до минус 50 градусов
25 ноября 2025 в 10:54
Самым студеным местом в России стала метеостанция Делянкир

Фото: Илья Московец © URA.RU

В России ударили экстремальные морозы. В Якутии ночью температура опустилась до −50 градусов и ниже. Об этом сообщают синоптики.

«Минувшей ночью в Якутии минимальный термометр впервые в сезоне показал минус 50 градусов», — передает РИА Новости. Экстремальные значения были зафиксированы на метеостанциях Юрты и Усть-Нера. Самым студеным местом в России стала метеостанция Делянкир, где температура опустилась до −50,7 градуса.

