Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Предприниматели попросили ЦБ РФ не ограничивать скидки на маркетплейсах

25 ноября 2025 в 10:35
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Представители бизнеса обратились к Эльвире Набиуллиной с просьбой не ограничивать маркетплейсы

Представители бизнеса обратились к Эльвире Набиуллиной с просьбой не ограничивать маркетплейсы

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Главы шести объединений предпринимателей оправили персональное письмо на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной с просьбой не ограничивать маркетплейсы путем запрета их программ лояльности. Соответствующий документ имеется в распоряжении журналистов. 

«В предлагаемой концепции „ограничения“ или „равного доступа всем“ мы видим угрозу полного запрета совместных программ лояльности банков маркетплейсов, в том числе для продавцов товаров. <...> Мы опасаемся, что под видом „равного доступа“ игроки финансового рынка пытаются ограничить развитие цифровых платформ, что непременно приведет к ущербу для бизнеса», — говорится в обращении, направленного в адрес Набиуллиной. Оно имеется в распоряжении ТАСС. По мнению бизнесменов, для многих предпринимателей финансовые организации маркетплейсов — единственный способ получить средства на развитие.

Документ подписали руководители Союза интернет-торговли (СИТ), Федерального общества сетевой торговли (ФОСТ), Ассоциации участников рынка электронной торговли (АУРЭК) и другие представители бизнеса. Сам вопрос, связанный с персональными скидками, поднимался в предпринимательской сфере неоднократно за последние годы.

Продолжение после рекламы

В ноябре пять крупнейших банков предложили запретить маркетплейсам предоставлять прямые скидки и бонусные программы, аргументируя это необходимостью создания равных условий конкуренции. Маркетплейсы, в свою очередь, утверждают, что такие меры приведут к росту цен и негативно скажутся на бизнесе и потребителях.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал