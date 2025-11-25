Предприниматели попросили ЦБ РФ не ограничивать скидки на маркетплейсах

Представители бизнеса обратились к Эльвире Набиуллиной с просьбой не ограничивать маркетплейсы Фото: Роман Наумов © URA.RU

Главы шести объединений предпринимателей оправили персональное письмо на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной с просьбой не ограничивать маркетплейсы путем запрета их программ лояльности. Соответствующий документ имеется в распоряжении журналистов.

«В предлагаемой концепции „ограничения“ или „равного доступа всем“ мы видим угрозу полного запрета совместных программ лояльности банков маркетплейсов, в том числе для продавцов товаров. <...> Мы опасаемся, что под видом „равного доступа“ игроки финансового рынка пытаются ограничить развитие цифровых платформ, что непременно приведет к ущербу для бизнеса», — говорится в обращении, направленного в адрес Набиуллиной. Оно имеется в распоряжении ТАСС. По мнению бизнесменов, для многих предпринимателей финансовые организации маркетплейсов — единственный способ получить средства на развитие.

Документ подписали руководители Союза интернет-торговли (СИТ), Федерального общества сетевой торговли (ФОСТ), Ассоциации участников рынка электронной торговли (АУРЭК) и другие представители бизнеса. Сам вопрос, связанный с персональными скидками, поднимался в предпринимательской сфере неоднократно за последние годы.

