Предприниматели попросили ЦБ РФ не ограничивать скидки на маркетплейсах
Представители бизнеса обратились к Эльвире Набиуллиной с просьбой не ограничивать маркетплейсы
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Главы шести объединений предпринимателей оправили персональное письмо на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной с просьбой не ограничивать маркетплейсы путем запрета их программ лояльности. Соответствующий документ имеется в распоряжении журналистов.
«В предлагаемой концепции „ограничения“ или „равного доступа всем“ мы видим угрозу полного запрета совместных программ лояльности банков маркетплейсов, в том числе для продавцов товаров. <...> Мы опасаемся, что под видом „равного доступа“ игроки финансового рынка пытаются ограничить развитие цифровых платформ, что непременно приведет к ущербу для бизнеса», — говорится в обращении, направленного в адрес Набиуллиной. Оно имеется в распоряжении ТАСС. По мнению бизнесменов, для многих предпринимателей финансовые организации маркетплейсов — единственный способ получить средства на развитие.
Документ подписали руководители Союза интернет-торговли (СИТ), Федерального общества сетевой торговли (ФОСТ), Ассоциации участников рынка электронной торговли (АУРЭК) и другие представители бизнеса. Сам вопрос, связанный с персональными скидками, поднимался в предпринимательской сфере неоднократно за последние годы.
В ноябре пять крупнейших банков предложили запретить маркетплейсам предоставлять прямые скидки и бонусные программы, аргументируя это необходимостью создания равных условий конкуренции. Маркетплейсы, в свою очередь, утверждают, что такие меры приведут к росту цен и негативно скажутся на бизнесе и потребителях.
