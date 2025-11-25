Матвиенко: Россия сегодня - другая страна
Матвиенко подчеркнула важность роли руководства в укреплении безопасности и обороны
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Сегодня Россия — это уже другая страна, она монолитна. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Сегодняшняя Россия — это уже другая страна. И уж, в отличие от той, она монолитна изнутри», — сказала Матвиенко в интервью «Московскому комсомольцу». Волевая власть, по мнению политика, является одним из ключевых факторов, который позволяет стране успешно справляться с современными вызовами.
Одним из важных аспектов, на который обратила внимание Матвиенко, является развитая экономика и устойчивая финансовая система. Особое внимание в высказывании было уделено военной мощи России. Страна обладает лучшей армией в мире, что подтверждается в ходе СВО. Кроме того, мощный военно-промышленный комплекс позволяет России разрабатывать и производить современное вооружение, которое обеспечивает защищенность страны на долгие годы вперед. Среди примеров современного вооружения, которое разрабатывается и производится в России, Матвиенко назвала «Орешник», «Посейдон» и «Буревестник».
Матвиенко также подчеркнула важность роли руководства страны в укреплении безопасности и обороны. Она отметила, что если бы президент с первого дня у власти не начал заниматься этими вопросами, последствия могли бы быть непредсказуемыми.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.