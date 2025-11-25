Матвиенко подчеркнула важность роли руководства в укреплении безопасности и обороны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сегодня Россия — это уже другая страна, она монолитна. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Сегодняшняя Россия — это уже другая страна. И уж, в отличие от той, она монолитна изнутри», — сказала Матвиенко в интервью «Московскому комсомольцу». Волевая власть, по мнению политика, является одним из ключевых факторов, который позволяет стране успешно справляться с современными вызовами.

Одним из важных аспектов, на который обратила внимание Матвиенко, является развитая экономика и устойчивая финансовая система. Особое внимание в высказывании было уделено военной мощи России. Страна обладает лучшей армией в мире, что подтверждается в ходе СВО. Кроме того, мощный военно-промышленный комплекс позволяет России разрабатывать и производить современное вооружение, которое обеспечивает защищенность страны на долгие годы вперед. Среди примеров современного вооружения, которое разрабатывается и производится в России, Матвиенко назвала «Орешник», «Посейдон» и «Буревестник».

Продолжение после рекламы