Матвиенко вынесла вердикт новому бюджету РФ на 2026-2028 годы

Бюджет РФ на 2026–2028 годы подготовлен сбалансированно и надежно. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«На наш взгляд, в нынешних условиях подготовлен сбалансированный бюджет, выверенный и надежный. „Нарисовать“ ведь можно все что угодно. Но финальный вариант бюджета надежен», — сказала Матвиенко в интервью «Московскому комсомольцу». Она подчеркнула, что в нынешних условиях бюджет выверен и позволяет выполнить все обязательства.

Председатель Совфеда также отметила, что в бюджетных предложениях, внесенных правительством РФ, нет ничего непродуманного и необоснованного. Матвиенко признала, что жизнь не стоит на месте и для балансировки финансовой системы приходится вносить изменения. Донастройка налоговой системы проводится разумно и взвешенно.

В Госдуме завершилось рассмотрение закона о федеральном бюджете на 2026–2028 год. Ожидается, что в 2026 году валовой внутренний продукт увеличится на 1,3%. За трехлетний период прогнозируется рост ВВП почти на 7%, а его объем в номинальном выражении достигнет приблизительно 276 триллионов рублей.

Прогнозируемые показатели бюджета выглядят следующим образом:

доходы в 2026 году составят 40,3 триллиона рублей, в 2027 — 42,9 триллиона рублей, в 2028 — 45,9 триллиона рублей;

нефтегазовые доходы ожидаются в размере 8,918 триллиона рублей в 2026 году, 9,050 триллиона рублей — в 2027, 9,704 триллиона рублей — в 2028;

ненефтегазовые доходы прогнозируются на уровне 31,364 триллиона рублей в 2026 году, 33,859 триллиона рублей — в 2027, 36,164 триллиона рублей — в 2028;

расходы бюджета составят 44,069 триллиона рублей в 2026 году, 46,096 триллиона рублей — в 2027, 49,383 триллиона рублей — в 2028.