Рэпер Птаха лишился квартиры, за коммуналку которой не платил восемь лет

У Птахи арестовали квартиру за неуплату долгов по коммуналке Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

У рэпера Птахи (Давид Нуриев) арестовали московскую квартиру из-за долгов по коммунальным платежам. Музыкант задолжал ЖКХ почти 400 тысяч рублей за восемь лет. Об этом сообщает Shot.

«У рэпера Птахи арестовали московскую квартиру. Бывший участник группы Centr восемь лет не платит коммуналку и задолжал почти 400 тысяч рублей», — передают авторы канала. По данным источника, с октября 2017 года музыкант не оплачивал коммунальные услуги. Пока музыкант не оплатит долг, он никак не сможет распоряжаться своей квартирой.

В 2013 году Птаха взял в ипотеку трехкомнатную квартиру площадью 75 квадратных метров в Басманном переулке. Сейчас такая недвижимость оценивается примерно в 35 миллионов рублей. Всего накопилось 179 штрафов.

