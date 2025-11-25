Основательница Wildberries вступила в спор с банками по поводу конкуренции

По мнению Ким, маркетплейсы не могут конкурировать с пятеркой крупных российских банков на равных Фото: Роман Наумов © URA.RU

Чистый доход пяти крупных российских банков, которые выступили за отмену персональных скидок на маркетплейсах, за первые девять месяцев 2025 года составил почти два трлн рублей. В то время как три банка, принадлежащих торговым интернет-площадкам, заработали 79 млрд рублей. Об этом заявила основательница онлайн-платформы Wildberries и председатель комитета по цифровым платформам «Деловой России» Татьяна Ким, которая опубликовала открытое письмо в адрес Центрального банка, правительства страны и Федерального Собрания. По ее подсчетам, ресурсов у маркетплейсов в 24 раза меньше, чем у коммерческих организаций.

Ранее пять крупных российских банков предложили запретить маркетплейсам давать покупателям прямые скидки и бонусы. Письмо с этой идеей отправили председателю Госдумы Вячеславу Володину. Банкиры считают, что это создаст равные условия конкуренции. Торговые площадки выступили резко против данной инициативы, что привело к нарастанию напряжения между банками и маркетплейсами. К обсуждению вопроса подключились регулирующие органы и представители власти. Центробанк, в свою очередь, уже обратился в Минэкономразвития с письмом, в котором содержится просьба рассмотреть возможность введения ограничений для маркетплейсов.

«Пять игроков, выступивших с критикой оплаты банками маркетплейсов, за девять месяцев 2025 года аккумулировали колоссальный объем чистой прибыли в размере 1,93 трлн руб. В то же время суммарный результат профильных финтех-подразделений торговых площадок <...> составляет около 79 млрд руб», — написала Ким в письме, текст которого публикует «Коммерсант». Она отметила, что финансовые ресурсы первой группы больше доходов от подразделений торговых площадок более чем в 24 раза.

Продолжение после рекламы

Ким добавила, что сейчас многие банки располагают собственными экосистемными маркетплейсами и онлайн-магазинами. В связи с этим, делает вывод основательница Wildberries, утверждение финансовых организаций о том, что они не могут на равных конкурировать с маркетплейсами, не соответствует действительности, поскольку у банков уже есть собственные торговые платформы.

По мнению Ким, истинными мотивами действий банков являются стремление сократить расходы на программы кешбэка и бонусов, сохранить комиссионные доходы и устранить конкурентов. Она уверена, что подобные тенденции могут стать причиной замедления развития российского бизнеса, ускорения темпов инфляции и существенного ухудшения условий конкуренции на рынке.