Облачно и даже тепло: каким будет декабрь-2025

По данным синоптиков, декабрь 2025 года в России будет отличаться от типичных зимних месяцев. Вместо сильных морозов страну ждет температура около нуля и плотная облачность. Эксперты отмечают, что такая погода не будет комфортной из-за отсутствия солнца и периодических снежных осадков. Какой декабрь ожидает россиян в 2025 году — в материале URA.RU.

Какая погода будет в декабре

Декабрь 2025 года в России, по данным синоптиков, будет отличаться от типичных зимних месяцев. Сильных морозов не будет, ожидается, что температура будет держаться около нуля.

По данным метеорологических служб, в начале декабря температура в регионе будет колебаться около нуля градусов. Днем ожидается около −1 градусов, ночью — до −5 градусов.

Метеорологи прогнозируют плотную облачность и периодические снежные осадки в первой декаде декабря. К концу первой декады декабря температура снова снизится до −4…−5 градусов, но этот холод будет непродолжительным.

Ветер прогнозируется юго-восточный, умеренный, со скоростью до четырех метров в секунду. Периодические снежные осадки не превратятся в метели, но могут создавать легкую порошу на дорогах.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что погода в европейской части России будет переменчивой. По его словам, ожидаются циклоны, которые принесут волны потепления и осадков.

Шувалов подчеркнул, что количество экстремальных погодных событий увеличивается, и 2025 год не станет исключением. Прогнозируется обилие мокрого снега, особенно в Центральной России и Поволжье.

Для жителей центральной России устойчивых холодов в начале декабря не предвидится, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил Lenta.ru. Аномально теплая погода продержится как минимум до конца текущей недели и в начале следующей. Ночью термометры будут показывать небольшие минусовые значения, а днем — небольшие плюсовые. В таких условиях сильные снегопады маловероятны, возможны лишь осадки в виде мокрого снега.

Прогноз на всю зиму

Мнения синоптиков относительно предстоящей зимы пока не сошлись. Вильфанд полагает, что зима 2026 года будет более холодной по сравнению с прошедшей. Он утверждает, что средние температуры в январе и феврале будут ниже показателей прошлого года, однако экстремально низких значений ожидать не стоит.

Вместе с тем синоптик отметил невозможность на данный момент определить, наступит ли зима рано или поздно. Согласно климатическим моделям, общий тренд на потепление сохраняется: частота сильных заморозков уменьшается, а длительные периоды сильных морозов становятся все более редкими.

В декабре и январе количество осадков будет соответствовать средним значениям. Однако февраль обещает быть рекордным по количеству снегопадов и ледяного дождя — прогнозируется почти двукратное увеличение осадков.

Необычные погодные условия синоптики прогнозируют во всей европейской части страны. Ожидается, что температура будет колебаться от +3 до –15 градусов, а количество осадков в феврале значительно превысит обычные показатели.

Хотя ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьян Позднякова не торопится прогнозировать, насколько снежной будет предстоящая зима. По ее словам, это пока не представляется возможным.

Как зиму встретят города

По прогнозам метеорологов, зима в России будет неоднородной: если в центральных регионах ожидается относительно мягкая погода, то за Уралом температуры опустятся значительно ниже нуля. Однако устойчивых морозов ниже −30 градусов в городах быть не должно. Как сообщил академик РАН Владимир Клименко, такую точку зрения разделяют и другие эксперты в области климатологии. Он заявил, что грядущая зима будет аномально мягкой.

Эксперт в области климатических рисков Алексей Кокорин поясняет, что океаны, которые нагреваются быстрее суши, все чаще становятся источником дополнительных потоков тепла. Из-за этого мягкие зимы могут встречаться в два-три раза чаще, чем раньше.

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова отмечает, что на локальное потепление влияет и структура города. Мегаполисы создают собственный микроклимат: плотная застройка и изменение рельефа препятствуют отводу тепла, а выбросы энергии от транспорта и зданий формируют «остров тепла».

В Гидрометцентре отметили, что в Москве и Санкт-Петербурге декабрь пройдет спокойно, а вот в Сибири и на Урале зима проявит свой суровый характер. В Екатеринбурге декабрьские температуры установятся в диапазоне от минус восьми до минус 13 градусов при небольшом количестве осадков, что характерно для континентального климата.

В Нижнем Новгороде зима начнется с пасмурной погоды и температуры от минус пяти до минус семи градусов. К концу февраля там возможно кратковременное потепление и таяние снега. А в Новосибирске февраль, по прогнозам, будет ясным и относительно сухим.

Опасности теплой зимы

Теплая зима-2025/2026 может нанести вред экосистеме и инфраструктуре. Однако отсутствие устойчивых холодов может привести к серьезным последствиям.

Без устойчивых морозов не происходит естественной очистки экосистемы, заявили эксперты. Вредители, личинки насекомых и грибковые споры, которые обычно гибнут в сильные холода, переживут зимний сезон и весной с новой силой атакуют растения. Кроме того, у сельскохозяйственных культур сбивается биологический «будильник»: они прорастают слишком рано и могут погибнуть при возврате холодов.