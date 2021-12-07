Производители алкоголя предупредили о росте цен на 15%

08 декабря 2021 в 03:40 Размер текста - 17 +

В следующем году ожидается рост алкогольного акциза на 4-5% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ряд производителей алкогольной продукции заявили о росте цен на 15%. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников. «Несколько производителей уже предупредили, что поднимут цены на алкогольную продукцию на 15%, объясняя меру тем, что „подорожала пшеница, из которой делается спирт“», — передает сообщение Черникова агентство «Прайм». Эксперт отметил, что с 1 января алкогольный акциз вырастет на 4-5%. С целью компенсации убытков производители уже сейчас закладывают разницу в стоимость, что приводит к росту цен. Ранее Министерство финансов РФ предложило повысить минимальную розничную цену на водку на 7,4%. Таким образом, стоимость алкоголя с 2022 года может составить 261 рубль за 0,5 литра. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ряд производителей алкогольной продукции заявили о росте цен на 15%. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников. «Несколько производителей уже предупредили, что поднимут цены на алкогольную продукцию на 15%, объясняя меру тем, что „подорожала пшеница, из которой делается спирт“», — передает сообщение Черникова агентство «Прайм». Эксперт отметил, что с 1 января алкогольный акциз вырастет на 4-5%. С целью компенсации убытков производители уже сейчас закладывают разницу в стоимость, что приводит к росту цен. Ранее Министерство финансов РФ предложило повысить минимальную розничную цену на водку на 7,4%. Таким образом, стоимость алкоголя с 2022 года может составить 261 рубль за 0,5 литра.