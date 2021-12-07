07 декабря 2021

Производители алкоголя предупредили о росте цен на 15%

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговые центры. Курган, торговый центр, продукты, тц, винный отдел, алкоголь
В следующем году ожидается рост алкогольного акциза на 4-5% Фото:

Ряд производителей алкогольной продукции заявили о росте цен на 15%. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

«Несколько производителей уже предупредили, что поднимут цены на алкогольную продукцию на 15%, объясняя меру тем, что „подорожала пшеница, из которой делается спирт“», — передает сообщение Черникова агентство «Прайм». Эксперт отметил, что с 1 января алкогольный акциз вырастет на 4-5%. С целью компенсации убытков производители уже сейчас закладывают разницу в стоимость, что приводит к росту цен.

Ранее Министерство финансов РФ предложило повысить минимальную розничную цену на водку на 7,4%. Таким образом, стоимость алкоголя с 2022 года может составить 261 рубль за 0,5 литра.

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Ряд производителей алкогольной продукции заявили о росте цен на 15%. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников. «Несколько производителей уже предупредили, что поднимут цены на алкогольную продукцию на 15%, объясняя меру тем, что „подорожала пшеница, из которой делается спирт“», — передает сообщение Черникова агентство «Прайм». Эксперт отметил, что с 1 января алкогольный акциз вырастет на 4-5%. С целью компенсации убытков производители уже сейчас закладывают разницу в стоимость, что приводит к росту цен. Ранее Министерство финансов РФ предложило повысить минимальную розничную цену на водку на 7,4%. Таким образом, стоимость алкоголя с 2022 года может составить 261 рубль за 0,5 литра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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