Производители алкоголя предупредили о росте цен на 15%

Ряд производителей алкогольной продукции заявили о росте цен на 15%. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.
«Несколько производителей уже предупредили, что поднимут цены на алкогольную продукцию на 15%, объясняя меру тем, что „подорожала пшеница, из которой делается спирт“», — передает сообщение Черникова агентство «Прайм». Эксперт отметил, что с 1 января алкогольный акциз вырастет на 4-5%. С целью компенсации убытков производители уже сейчас закладывают разницу в стоимость, что приводит к росту цен.
Ранее Министерство финансов РФ предложило повысить минимальную розничную цену на водку на 7,4%. Таким образом, стоимость алкоголя с 2022 года может составить 261 рубль за 0,5 литра.
Ряд производителей алкогольной продукции заявили о росте цен на 15%. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников. «Несколько производителей уже предупредили, что поднимут цены на алкогольную продукцию на 15%, объясняя меру тем, что „подорожала пшеница, из которой делается спирт“», — передает сообщение Черникова агентство «Прайм». Эксперт отметил, что с 1 января алкогольный акциз вырастет на 4-5%. С целью компенсации убытков производители уже сейчас закладывают разницу в стоимость, что приводит к росту цен. Ранее Министерство финансов РФ предложило повысить минимальную розничную цену на водку на 7,4%. Таким образом, стоимость алкоголя с 2022 года может составить 261 рубль за 0,5 литра.