07 декабря 2021

СМИ: задержан начальник уголовного розыска московского ОВД

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Начальника уголовного розыска обвиняют во взятке Фото:

Федеральная служба безопасности РФ проводит спецоперацию в московском ОВД Гольяново. Задержан начальник уголовного розыска.

«Возможно, данные действия проводятся в связи с подозрением некоторых сотрудников в преступлениях», — пишет ТАСС со ссылкой на собеседника. По информации Telegram-канала «База», начальника уголовного розыска подозревают в получении взятки. Утверждается, что мужчине заплатили три миллиона рублей, чтобы он не возбуждал дело по статье «Подделка документов».

Сейчас в здании ОВД работают оперативники ФСБ. Этаж с сотрудниками перекрыт, они не могу выйти из здания.

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Федеральная служба безопасности РФ проводит спецоперацию в московском ОВД Гольяново. Задержан начальник уголовного розыска. «Возможно, данные действия проводятся в связи с подозрением некоторых сотрудников в преступлениях», — пишет ТАСС со ссылкой на собеседника. По информации Telegram-канала «База», начальника уголовного розыска подозревают в получении взятки. Утверждается, что мужчине заплатили три миллиона рублей, чтобы он не возбуждал дело по статье «Подделка документов». Сейчас в здании ОВД работают оперативники ФСБ. Этаж с сотрудниками перекрыт, они не могу выйти из здания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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