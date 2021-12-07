СМИ: задержан начальник уголовного розыска московского ОВД 08 декабря 2021 в 04:01 Размер текста - 17 + Начальника уголовного розыска обвиняют во взятке Фото: Анна Майорова © URA.RU Федеральная служба безопасности РФ проводит спецоперацию в московском ОВД Гольяново. Задержан начальник уголовного розыска. «Возможно, данные действия проводятся в связи с подозрением некоторых сотрудников в преступлениях», — пишет ТАСС со ссылкой на собеседника. По информации Telegram-канала «База», начальника уголовного розыска подозревают в получении взятки. Утверждается, что мужчине заплатили три миллиона рублей, чтобы он не возбуждал дело по статье «Подделка документов». Сейчас в здании ОВД работают оперативники ФСБ. Этаж с сотрудниками перекрыт, они не могу выйти из здания. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Федеральная служба безопасности РФ проводит спецоперацию в московском ОВД Гольяново. Задержан начальник уголовного розыска. «Возможно, данные действия проводятся в связи с подозрением некоторых сотрудников в преступлениях», — пишет ТАСС со ссылкой на собеседника. По информации Telegram-канала «База», начальника уголовного розыска подозревают в получении взятки. Утверждается, что мужчине заплатили три миллиона рублей, чтобы он не возбуждал дело по статье «Подделка документов». Сейчас в здании ОВД работают оперативники ФСБ. Этаж с сотрудниками перекрыт, они не могу выйти из здания. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям