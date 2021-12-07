Госдума согласна расширить полномочия полицейских

07 декабря 2021 в 18:47 Размер текста - 17 +

Полиции расширят права при задержании подозреваемых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Госдуме РФ приняли поправки к законопроекту «О полиции», согласно которым полномочия полицейских расширяются. Об этом говорится на официальном сайте Государственной думы. «В соответствии с законопроектом, полицейские могут быть наделены полномочиями проникать в жилые и иные помещения, на участки и территории. Это сделано для задержания лиц, застигнутых на месте преступления или скрывающихся с него», — отмечается в информации. Кроме того, поясняется, что сотрудники полиции имеют право поникать туда даже тогда, когда потерпевший или очевидец указывает, что там совершается преступление. Помимо этого, их могут наделить полномочиями проверять места происшествия, автомобили, документы из-за того, что заявления либо сообщения о происшествиях были зарегистрированы в полиции. «Если гражданин отказывается от осмотра, правоохранители вправе не впускать его на оцепленную территорию или не выпускать с нее», — отмечается в законопроекте. Ранее сообщалось, что в редакцию законопроекта о расширении полномочий полиции не вошла резонансная поправка о том, что полицейский не должен нести ответственность за вред, причиненный при вскрытии транспорта. Полицию также планируют наделить правом оцеплять жилые дома. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Госдуме РФ приняли поправки к законопроекту «О полиции», согласно которым полномочия полицейских расширяются. Об этом говорится на официальном сайте Государственной думы. «В соответствии с законопроектом, полицейские могут быть наделены полномочиями проникать в жилые и иные помещения, на участки и территории. Это сделано для задержания лиц, застигнутых на месте преступления или скрывающихся с него», — отмечается в информации. Кроме того, поясняется, что сотрудники полиции имеют право поникать туда даже тогда, когда потерпевший или очевидец указывает, что там совершается преступление. Помимо этого, их могут наделить полномочиями проверять места происшествия, автомобили, документы из-за того, что заявления либо сообщения о происшествиях были зарегистрированы в полиции. «Если гражданин отказывается от осмотра, правоохранители вправе не впускать его на оцепленную территорию или не выпускать с нее», — отмечается в законопроекте. Ранее сообщалось, что в редакцию законопроекта о расширении полномочий полиции не вошла резонансная поправка о том, что полицейский не должен нести ответственность за вред, причиненный при вскрытии транспорта. Полицию также планируют наделить правом оцеплять жилые дома.