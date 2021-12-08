Президиум генерального совета «Единой России» (ЕС) обновил состав комиссии по развитию Восточной Сибири. Ее по поручению Президента возглавил министр обороны Сергей Шойгу.
В состав Комиссии вошли 28 человек. Решение принято на заочном заседании Президиума Генсовета партии 8 декабря, написано на официальном сайте «Единой России». Далее пресс-служба ЕС приводит список членов комиссии.
Олег Дерипаска — председатель Наблюдательного совета ООО «Компания „базовый элемент“, президент ОК „РУСАЛ“, президент En+Group
Александр Новак — заместитель председателя Правительства
Виктор Зубарев — член Генсовета „Единой России“, депутат Госдумы
Эльвира Набиуллина — председатель Центрального Банка
Руслан Цаликов — первый заместитель министра обороны
Юрий Воробьев — заместитель председателя Совета Федерации
Василий Анохин — директор Департамента регионального развития Правительства
Сергей Галкин — заместитель министра экономического развития
Александр Галушка — заместитель секретаря Общественной палаты РФ
Леонид Горнин — первый заместитель министра финансов
Сергей Сокол — заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике
Андрей Клепач — заместитель председателя, главный экономист ВЭБ.РФ
Александр Дроздов — заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле
Владимир Евтушенков — председатель Совета директоров, председатель комитета по стратегии Совета директоров ПАО АФК „Система“
Шолбан Кара-Оол — член Высшего совета „Единой России“, вице-спикер Госдумы
Александр Карелин — член Президиума Генсовета „Единой России“, сенатор, Герой РФ
Александр Бурков — губернатор Омской области
Николай Касимов — председатель Московского городского отделения Всероссийской общественной организации „Русское географическое общество“
Игорь Кобзев — губернатор Иркутской области
Артем Манукян — вице-президент Всероссийской общественной организации „Русское географическое общество“
Ильнар Мирсияпов — заместитель руководителя Секретариата первого заместителя председателя Правительства
Владислав Онищенко — руководитель аналитического отдела агентства ПРАЙМ-ТАСС
Константин Полунин — старший научный сотрудник Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, партнер-эксперт
Владимир Потанин — генеральный директор — председатель правления, президент ПАО „ГМК ‚Норильский никель‘, президент ЗАО ‚Холдинговая компания ИНТЕРОСС‘
Андрей Рюмин — генеральный директор и председатель правления ПАО ‚Россети‘
Александр Скачков — секретарь Забайкальского регионального отделения ‚Единой России‘, депутат Госдумы
Александр Усс — губернатор Красноярского края
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с лидерами списка партии «Единой России» заявил, что первая пятерка списка «Единой России», которая вела партию на выборах в Госдуму, останется работать в партии, возглавив комиссии ЕР. Кроме того, он озвучил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу будет назначен руководителем комиссии ЕР по развитию Восточной Сибири.
Президиум генерального совета «Единой России» (ЕС) обновил состав комиссии по развитию Восточной Сибири. Ее по поручению Президента возглавил министр обороны Сергей Шойгу. В состав Комиссии вошли 28 человек. Решение принято на заочном заседании Президиума Генсовета партии 8 декабря, написано на официальном сайте «Единой России». Далее пресс-служба ЕС приводит список членов комиссии. Ранее президент России Владимир Путин на встрече с лидерами списка партии «Единой России» заявил, что первая пятерка списка «Единой России», которая вела партию на выборах в Госдуму, останется работать в партии, возглавив комиссии ЕР. Кроме того, он озвучил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу будет назначен руководителем комиссии ЕР по развитию Восточной Сибири.