Врачи назвали продукты, ускоряющие старение организма

10 декабря 2021 в 05:04 Размер текста - 17 +

Самой полезной для организма является средиземноморская диета Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU К старению организма и сокращению жизни приводят канцерогенные и обезжиренные продукты, а также переедание. Дольше всех живут люди с чуть избыточном весом, а самой полезной для человека является средиземноморская диета. Таким мнением в беседе с URA.RU поделились доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач геронтолог, гериатр Юрий Конев и врач-диетолог кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов Дарья Русакова. «Считается, что жирная пища, красное мясо не так полезны для организма, как средиземноморская диета — много овощей, растительного масла и немного красного вина. Для того чтобы минимизировать весь вред, нужно меньше есть. С возрастом у людей падает потребность в калоражах, но вот наши привычки в еде остаются. И это все приводит к лишнему весу. А он неблагоприятно сказывается на работе многих органов. Лишний вес влияет на наши суставы, сосудистое русло увеличивается в размерах, это негативно сказывается на сердце и так далее. Но и чрезмерная худоба вредит. Здесь должна быть золотая середина. По международным исследованиям, дольше всех живут люди чуть-чуть с избыточном весом, но еще не достигшие первой стадии ожирения», — пояснил Юрий Конев. По словам собеседника агентства, ранее считалось, что жирные продукты с высоким уровнем содержания холестерина вредны и создают предпосылки для преждевременного старения. «Была построена целая промышленность для выпуска обезжиренных продуктов. И вот три года назад „Food Industry Association“ объявила, что холестерин, поступающий извне, не вреден, он нужен для построения мембран в организме. Обезжиренные же продукты вредны, в том числе и для процесса старания», — уточнил Конев. Диетолог Дарья Русакова добавила, что жареные продукты также влияют на старение. «Старение организма могут увеличивать канцерогенные продукты, в которых много свободных радикалов, как например в обработанном мясе и колбасах. Для того чтобы поддержать здоровье, нужно исключить из метода готовки жарку. Готовить еду желательно на пару или в духовке. Больше использовать в рационе витаминов и минералов», — подытожила Русакова. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

К старению организма и сокращению жизни приводят канцерогенные и обезжиренные продукты, а также переедание. Дольше всех живут люди с чуть избыточном весом, а самой полезной для человека является средиземноморская диета. Таким мнением в беседе с URA.RU поделились доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач геронтолог, гериатр Юрий Конев и врач-диетолог кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов Дарья Русакова. «Считается, что жирная пища, красное мясо не так полезны для организма, как средиземноморская диета — много овощей, растительного масла и немного красного вина. Для того чтобы минимизировать весь вред, нужно меньше есть. С возрастом у людей падает потребность в калоражах, но вот наши привычки в еде остаются. И это все приводит к лишнему весу. А он неблагоприятно сказывается на работе многих органов. Лишний вес влияет на наши суставы, сосудистое русло увеличивается в размерах, это негативно сказывается на сердце и так далее. Но и чрезмерная худоба вредит. Здесь должна быть золотая середина. По международным исследованиям, дольше всех живут люди чуть-чуть с избыточном весом, но еще не достигшие первой стадии ожирения», — пояснил Юрий Конев. По словам собеседника агентства, ранее считалось, что жирные продукты с высоким уровнем содержания холестерина вредны и создают предпосылки для преждевременного старения. «Была построена целая промышленность для выпуска обезжиренных продуктов. И вот три года назад „Food Industry Association“ объявила, что холестерин, поступающий извне, не вреден, он нужен для построения мембран в организме. Обезжиренные же продукты вредны, в том числе и для процесса старания», — уточнил Конев. Диетолог Дарья Русакова добавила, что жареные продукты также влияют на старение. «Старение организма могут увеличивать канцерогенные продукты, в которых много свободных радикалов, как например в обработанном мясе и колбасах. Для того чтобы поддержать здоровье, нужно исключить из метода готовки жарку. Готовить еду желательно на пару или в духовке. Больше использовать в рационе витаминов и минералов», — подытожила Русакова.