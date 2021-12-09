В магазинах города в ЯНАО продавали просроченные продукты

В Надыме продавали испорченные продукты и добавления в чек лишних позиций Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В нескольких торговых точках города Надым (ЯНАО) активистами «Народного контроля» были зафиксированы факты продажи просроченных продуктов, а также добавления в чек лишних позиций. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии «Единая Россия».

«В магазине „Ермак“ по улице Комсомольская общественники обнаружили просроченные куриные субпродукты и колбасные изделия без указания срока годности. Помимо реализации испорченных продуктов контроллеры столкнулись с отсутствием весов и недобросовестным обслуживанием на кассе. За лишние позиции в чеке продавец средства вернул, а вот „усушку“, посчитанную в стоимость развесных конфет объяснить, не смог», — сообщает пресс-служба партии.

Такой же рейд был организован в соседний магазин «Аленка», где нашли несколько просроченных товаров молочной продукции. После общения с активистами работник торговой точки убрала испорченные продукты из торгового зала.

«Наши рейды мы проводим по жалобам надымчан, которые сталкиваются с неприятными ситуациями и хотят впредь не повторять их. Мы планируем повторную проверку на соблюдение правил торговли и устранение нарушений», — приводит слова координатора партпроекта «Народный контроль» Людмилы Зверянской пресс-служба реготделения.

Ранее URA.RU сообщало, о рейде активистов «Народного контроля» в Новом Уренгое. Там были зафиксированы факты подделки сроков годности продуктов.