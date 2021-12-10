Россиянам, испытавшим новую COVID-вакцину, заплатят по 10 тысяч

10 декабря 2021 в 20:38 Размер текста - 17 +

В центре Гамалеи проведут испытания вакцины от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Добровольцам заплатят по 10 тыс. рублей за участие в испытании вакцины от коронавируса. Исследование проводит центр имени Гамалеи. Об этом сообщается на сайте Госзакупок. Центр имени Гамалеи проведет набор добровольцев от 18 до 55 лет для испытания вакцины от коронавируса, указано на сайте Госзакупок. На это планируется потратить 9,2 млн рублей. Привлекут 920 добровольцев, каждому из которых заплатят по 10 тысяч рублей. В первой фазе испытаний примут участие 360 человек, а во второй — 560 человек. Центр имени Гамалеи объявил о создании новой вакцины от коронавируса еще в начале года. Минздрав согласовал госзадание на разработку, передает Nation News. В октябре начались доклинические испытания на животных. Планировалось завершить тестирование к 24 ноября — 20 декабря. Новый препарат создали на основе вирусоподобных частиц, в составе нет генетического материала возбудителя инфекции, а только его имитация. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Добровольцам заплатят по 10 тыс. рублей за участие в испытании вакцины от коронавируса. Исследование проводит центр имени Гамалеи. Об этом сообщается на сайте Госзакупок. Центр имени Гамалеи проведет набор добровольцев от 18 до 55 лет для испытания вакцины от коронавируса, указано на сайте Госзакупок. На это планируется потратить 9,2 млн рублей. Привлекут 920 добровольцев, каждому из которых заплатят по 10 тысяч рублей. В первой фазе испытаний примут участие 360 человек, а во второй — 560 человек. Центр имени Гамалеи объявил о создании новой вакцины от коронавируса еще в начале года. Минздрав согласовал госзадание на разработку, передает Nation News. В октябре начались доклинические испытания на животных. Планировалось завершить тестирование к 24 ноября — 20 декабря. Новый препарат создали на основе вирусоподобных частиц, в составе нет генетического материала возбудителя инфекции, а только его имитация.