Госдума стала работать медленнее из-за депутатов-новичков

Госдума работает медленнее из-за появления в составе большого количества новых сотрудников. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Иван Мельников на ежегодном совещании председателя Совета Федерации со статс-секретарями федеральных министерств.
«Депутатский корпус обновился почти наполовину, стало больше фракций. Практика показывает, что на пленарных заседаниях сейчас много времени уходит на разъяснение таких деталей и нюансов законопроектов, которые можно было бы уточнить до рассмотрения на заседании палаты», — пожаловался Мельников. Он попросил статс-секретарей уделять данному вопросу больше внимания на уровне фракций.
Госдума работает медленнее из-за появления в составе большого количества новых сотрудников. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Иван Мельников на ежегодном совещании председателя Совета Федерации со статс-секретарями федеральных министерств. «Депутатский корпус обновился почти наполовину, стало больше фракций. Практика показывает, что на пленарных заседаниях сейчас много времени уходит на разъяснение таких деталей и нюансов законопроектов, которые можно было бы уточнить до рассмотрения на заседании палаты», — пожаловался Мельников. Он попросил статс-секретарей уделять данному вопросу больше внимания на уровне фракций. Ранее сообщалось, что не всем депутатам Госдумы хватило кабинетов для работы. Такая ситуация возникла из-за увеличения количества сотрудников.