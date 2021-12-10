10 декабря 2021

Госдума стала работать медленнее из-за депутатов-новичков

© Служба новостей «URA.RU»
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Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума
Обучение новичков отнимает время от рассмотрения законопроектов в ходе пленарных заседаний, заявил Мельников Фото:

Госдума работает медленнее из-за появления в составе большого количества новых сотрудников. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Иван Мельников на ежегодном совещании председателя Совета Федерации со статс-секретарями федеральных министерств.

«Депутатский корпус обновился почти наполовину, стало больше фракций. Практика показывает, что на пленарных заседаниях сейчас много времени уходит на разъяснение таких деталей и нюансов законопроектов, которые можно было бы уточнить до рассмотрения на заседании палаты», — пожаловался Мельников. Он попросил статс-секретарей уделять данному вопросу больше внимания на уровне фракций.

Ранее сообщалось, что не всем депутатам Госдумы хватило кабинетов для работы. Такая ситуация возникла из-за увеличения количества сотрудников.

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Госдума работает медленнее из-за появления в составе большого количества новых сотрудников. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Иван Мельников на ежегодном совещании председателя Совета Федерации со статс-секретарями федеральных министерств. «Депутатский корпус обновился почти наполовину, стало больше фракций. Практика показывает, что на пленарных заседаниях сейчас много времени уходит на разъяснение таких деталей и нюансов законопроектов, которые можно было бы уточнить до рассмотрения на заседании палаты», — пожаловался Мельников. Он попросил статс-секретарей уделять данному вопросу больше внимания на уровне фракций. Ранее сообщалось, что не всем депутатам Госдумы хватило кабинетов для работы. Такая ситуация возникла из-за увеличения количества сотрудников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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