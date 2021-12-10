Госдума стала работать медленнее из-за депутатов-новичков 11 декабря 2021 в 03:44 Размер текста - 17 + Обучение новичков отнимает время от рассмотрения законопроектов в ходе пленарных заседаний, заявил Мельников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госдума работает медленнее из-за появления в составе большого количества новых сотрудников. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Иван Мельников на ежегодном совещании председателя Совета Федерации со статс-секретарями федеральных министерств. «Депутатский корпус обновился почти наполовину, стало больше фракций. Практика показывает, что на пленарных заседаниях сейчас много времени уходит на разъяснение таких деталей и нюансов законопроектов, которые можно было бы уточнить до рассмотрения на заседании палаты», — пожаловался Мельников. Он попросил статс-секретарей уделять данному вопросу больше внимания на уровне фракций. Ранее сообщалось, что не всем депутатам Госдумы хватило кабинетов для работы. Такая ситуация возникла из-за увеличения количества сотрудников. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Госдума работает медленнее из-за появления в составе большого количества новых сотрудников. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Иван Мельников на ежегодном совещании председателя Совета Федерации со статс-секретарями федеральных министерств. «Депутатский корпус обновился почти наполовину, стало больше фракций. Практика показывает, что на пленарных заседаниях сейчас много времени уходит на разъяснение таких деталей и нюансов законопроектов, которые можно было бы уточнить до рассмотрения на заседании палаты», — пожаловался Мельников. Он попросил статс-секретарей уделять данному вопросу больше внимания на уровне фракций. Ранее сообщалось, что не всем депутатам Госдумы хватило кабинетов для работы. Такая ситуация возникла из-за увеличения количества сотрудников. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям