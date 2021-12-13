Замминистра строительства посетил ХМАО с рабочим визитом

14 декабря 2021 в 16:01 Размер текста - 17 +

Главной темой обсуждения стало расселение фенольных домов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Замминистра строительства РФ Юрий Гордеев и депутат Госдумы от ХМАО Ольга Онуфриева обратили внимание властей региона на расселение домов, содержащих в конструкциях фенол и формальдегид. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона. «С губернатором Югры Натальей Комаровой замглавы Министерства строительства обсудил подходы к решению вопросов расселения многоквартирных домов с превышением предельно допустимой концентрации содержания фенола и формальдегида в строительных конструкциях и материалах. Также в мероприятиях приняла участие депутат Государственной Думы от Югры Ольга Ануфриева», — говорится в сообщении. Департамент общественных и внешних связей ХМАО сообщает, что Гордеев и Ануфриева оценили состояние жилфонда в поселке Пойковский. По словам депутата Госдумы, проблема фенольных домов актуальна для всех северных регионов. «Несправедливо не дать людям возможность переселиться из домов, которые фактически непригодны для проживания, но юридически таковыми не признаются. Сейчас вопрос сдвинулся с мертвой точки, и, надеюсь, в ближайшее время мы получим и финансирование и работающий механизм для решения этой проблемы». Сообщается, что на территории округа нерасселенными остаются 235 деревянных домов, содержание фенолов и формальдегидах в конструкциях которых превышает допустимые нормы. На их ликвидацию власти округа затратят порядка 13,1 млрд рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Замминистра строительства РФ Юрий Гордеев и депутат Госдумы от ХМАО Ольга Онуфриева обратили внимание властей региона на расселение домов, содержащих в конструкциях фенол и формальдегид. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона. «С губернатором Югры Натальей Комаровой замглавы Министерства строительства обсудил подходы к решению вопросов расселения многоквартирных домов с превышением предельно допустимой концентрации содержания фенола и формальдегида в строительных конструкциях и материалах. Также в мероприятиях приняла участие депутат Государственной Думы от Югры Ольга Ануфриева», — говорится в сообщении. Департамент общественных и внешних связей ХМАО сообщает, что Гордеев и Ануфриева оценили состояние жилфонда в поселке Пойковский. По словам депутата Госдумы, проблема фенольных домов актуальна для всех северных регионов. «Несправедливо не дать людям возможность переселиться из домов, которые фактически непригодны для проживания, но юридически таковыми не признаются. Сейчас вопрос сдвинулся с мертвой точки, и, надеюсь, в ближайшее время мы получим и финансирование и работающий механизм для решения этой проблемы». Сообщается, что на территории округа нерасселенными остаются 235 деревянных домов, содержание фенолов и формальдегидах в конструкциях которых превышает допустимые нормы. На их ликвидацию власти округа затратят порядка 13,1 млрд рублей.