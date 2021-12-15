Владимир Путин назвал отношения России с Китаем образцовыми

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ИННОПРОМ-2015: подготовка. Екатеринбург, кнр, китай, флаг россии
В мае 2021 года Владимир Путин и Си Цзиньпин поздравили друг друга с 20-летием договора о сотрудничестве Фото:

Президент РФ Владимир Путин назвал отношения России с Китаем образцовыми в международном взаимодействии в XXI веке. Фразой об этом он начал свою приветственную речь на видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином 15 декабря.

«Рад возможности выйти с вами на прямую видеосвязь. Это позволяет основательно обсудить развитие российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Считаю эти отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке», — сообщает официальный сайт президента РФ в текстовой трансляции встречи.

Президент России также добавил, что договор России с Китаем о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве продлен еще на 5 лет. Владимир Путин отмечает, что между РФ и КНР сформирована новая модель сотрудничества, базирующаяся на невмешательстве во внутренние дела стран, уважение друг друга и решимость превращения общую границу в «пояс вечного мира и добрососедства. Ранее сообщалось, что страны заключили договор о производстве российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» на 6 китайских предприятиях.

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Президент РФ Владимир Путин назвал отношения России с Китаем образцовыми в международном взаимодействии в XXI веке. Фразой об этом он начал свою приветственную речь на видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином 15 декабря. «Рад возможности выйти с вами на прямую видеосвязь. Это позволяет основательно обсудить развитие российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Считаю эти отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке», — сообщает официальный сайт президента РФ в текстовой трансляции встречи. Президент России также добавил, что договор России с Китаем о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве продлен еще на 5 лет. Владимир Путин отмечает, что между РФ и КНР сформирована новая модель сотрудничества, базирующаяся на невмешательстве во внутренние дела стран, уважение друг друга и решимость превращения общую границу в «пояс вечного мира и добрососедства. Ранее сообщалось, что страны заключили договор о производстве российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» на 6 китайских предприятиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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