Президент РФ Владимир Путин назвал отношения России с Китаем образцовыми в международном взаимодействии в XXI веке. Фразой об этом он начал свою приветственную речь на видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином 15 декабря.
«Рад возможности выйти с вами на прямую видеосвязь. Это позволяет основательно обсудить развитие российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Считаю эти отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке», — сообщает официальный сайт президента РФ в текстовой трансляции встречи.
Президент России также добавил, что договор России с Китаем о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве продлен еще на 5 лет. Владимир Путин отмечает, что между РФ и КНР сформирована новая модель сотрудничества, базирующаяся на невмешательстве во внутренние дела стран, уважение друг друга и решимость превращения общую границу в «пояс вечного мира и добрососедства. Ранее сообщалось, что страны заключили договор о производстве российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» на 6 китайских предприятиях.
Президент РФ Владимир Путин назвал отношения России с Китаем образцовыми в международном взаимодействии в XXI веке. Фразой об этом он начал свою приветственную речь на видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином 15 декабря. «Рад возможности выйти с вами на прямую видеосвязь. Это позволяет основательно обсудить развитие российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Считаю эти отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке», — сообщает официальный сайт президента РФ в текстовой трансляции встречи. Президент России также добавил, что договор России с Китаем о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве продлен еще на 5 лет. Владимир Путин отмечает, что между РФ и КНР сформирована новая модель сотрудничества, базирующаяся на невмешательстве во внутренние дела стран, уважение друг друга и решимость превращения общую границу в «пояс вечного мира и добрососедства. Ранее сообщалось, что страны заключили договор о производстве российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» на 6 китайских предприятиях.