Владимир Путин назвал отношения России с Китаем образцовыми

15 декабря 2021 в 14:21 Размер текста - 17 +

В мае 2021 года Владимир Путин и Си Цзиньпин поздравили друг друга с 20-летием договора о сотрудничестве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент РФ Владимир Путин назвал отношения России с Китаем образцовыми в международном взаимодействии в XXI веке. Фразой об этом он начал свою приветственную речь на видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином 15 декабря. «Рад возможности выйти с вами на прямую видеосвязь. Это позволяет основательно обсудить развитие российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Считаю эти отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке», — сообщает официальный сайт президента РФ в текстовой трансляции встречи. Президент России также добавил, что договор России с Китаем о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве продлен еще на 5 лет. Владимир Путин отмечает, что между РФ и КНР сформирована новая модель сотрудничества, базирующаяся на невмешательстве во внутренние дела стран, уважение друг друга и решимость превращения общую границу в «пояс вечного мира и добрососедства. Ранее сообщалось, что страны заключили договор о производстве российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» на 6 китайских предприятиях. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин назвал отношения России с Китаем образцовыми в международном взаимодействии в XXI веке. Фразой об этом он начал свою приветственную речь на видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином 15 декабря. «Рад возможности выйти с вами на прямую видеосвязь. Это позволяет основательно обсудить развитие российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Считаю эти отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке», — сообщает официальный сайт президента РФ в текстовой трансляции встречи. Президент России также добавил, что договор России с Китаем о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве продлен еще на 5 лет. Владимир Путин отмечает, что между РФ и КНР сформирована новая модель сотрудничества, базирующаяся на невмешательстве во внутренние дела стран, уважение друг друга и решимость превращения общую границу в «пояс вечного мира и добрососедства. Ранее сообщалось, что страны заключили договор о производстве российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» на 6 китайских предприятиях.