Путин назвал Китай передовиком по производству «Спутника V»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Владимир Путин выразил признательность лидеру КНР в объединении усилий в борьбе против пандемии Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

РФ и КНР подписали соглашение на выпуск 150 миллионов доз российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» на шести предприятиях Китая. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с китайским лидером Си Цзиньпином.

«С самого начала пандемии надежно объединили усилия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Китай становится международным центром по производству российских вакцин „Спутник V“ и „Спутник Лайт“. Подписаны контракты на выпуск более 150 миллионов доз вакцины с шестью китайскими производителями», — информация об этом содержится на официальном сайте президента.

Ранее российскую вакцину «Спутник V» адаптировали под новый штамм «Омикрон». Всероссийская организация здравоохранения подтвердила намерения признать российскую вакцину «Спутник V» и посетит центр Гамалеи в январе 2022 года.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

РФ и КНР подписали соглашение на выпуск 150 миллионов доз российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» на шести предприятиях Китая. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с китайским лидером Си Цзиньпином. «С самого начала пандемии надежно объединили усилия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Китай становится международным центром по производству российских вакцин „Спутник V“ и „Спутник Лайт“. Подписаны контракты на выпуск более 150 миллионов доз вакцины с шестью китайскими производителями», — информация об этом содержится на официальном сайте президента. Ранее российскую вакцину «Спутник V» адаптировали под новый штамм «Омикрон». Всероссийская организация здравоохранения подтвердила намерения признать российскую вакцину «Спутник V» и посетит центр Гамалеи в январе 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...