Путин назвал Китай передовиком по производству «Спутника V»

Владимир Путин выразил признательность лидеру КНР в объединении усилий в борьбе против пандемии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

РФ и КНР подписали соглашение на выпуск 150 миллионов доз российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» на шести предприятиях Китая. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с китайским лидером Си Цзиньпином.

«С самого начала пандемии надежно объединили усилия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Китай становится международным центром по производству российских вакцин „Спутник V“ и „Спутник Лайт“. Подписаны контракты на выпуск более 150 миллионов доз вакцины с шестью китайскими производителями», — информация об этом содержится на официальном сайте президента.

Ранее российскую вакцину «Спутник V» адаптировали под новый штамм «Омикрон». Всероссийская организация здравоохранения подтвердила намерения признать российскую вакцину «Спутник V» и посетит центр Гамалеи в январе 2022 года.