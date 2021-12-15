Пульмонологи назвали новый способ лечения постковидного синдрома

15 декабря 2021 в 17:38 Размер текста - 17 +

Черное море обладает целебными свойствами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Климатотерапия, а именно поездка в Крым или на черноморское побережье Кавказа, поможет восстановиться переболевшим коронавирусом и облегчить течение постковидного синдрома. Таким мнением с URA.RU поделился врач-пульмонолог Сергей Пурясев и директор детского медицинского центра, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории Мария Снегоцкая. «Перенесшие COVID все переболели пневмониями, тромбозами, у них проблемы с сердечно-сосудистой, бронхолегочной системой. Для них это очень эффективно. Море и солнце — лучшие друзья человеческого организма. Безусловно, климатотерапия в лечении бронхолегочных заболеваний и других проблем опорно-двигательного аппарата актуальна и очень эффективна. Это работает по принципу санаторно-курортного лечения. Это лечебно-профилактические мероприятия. Они позволяют уже переболевшему человеку закрепить достигнутый эффект», — сказал Сергей Пурясев. Врач объяснил, что море на российских курортах обладает целебными свойствами. «Черноморское побережье Кавказа и Крыма с точки зрения физиотерапии — самое лучшее место в мире для проведения этих процедур. С точки зрения, температуры, атмосферного давления, влажности, а главное морской воды. Оно оказывает мощный целебный эффект за счет того, что галька, которая является береговой частью моря, выделяет вещества, оказывающие благотворное влияние на весь организм», — отметил пульмонолог. По его словам, противопоказанием для такого лечения является острый период заболевания. Пульмонолог Мария Снегоцкая подтвердила, что переболевшим коронавирусом не повредит поездка на море. «При постковиде поможет все, что улучшает самочувствие человека», — поделилась аллерголог-иммунолог. Она подчеркнула, что море будет полезно детям, которые часто болеют, а также людям с хроническими ринитами и бронхитами. «Нужен не тропический климат, а достаточно сухой. В тропическом может быть обострение аллергии. Пребывание на море должно быть не меньше 20 дней. Тогда это будет эффективно», — заключила врач. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Климатотерапия, а именно поездка в Крым или на черноморское побережье Кавказа, поможет восстановиться переболевшим коронавирусом и облегчить течение постковидного синдрома. Таким мнением с URA.RU поделился врач-пульмонолог Сергей Пурясев и директор детского медицинского центра, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории Мария Снегоцкая. «Перенесшие COVID все переболели пневмониями, тромбозами, у них проблемы с сердечно-сосудистой, бронхолегочной системой. Для них это очень эффективно. Море и солнце — лучшие друзья человеческого организма. Безусловно, климатотерапия в лечении бронхолегочных заболеваний и других проблем опорно-двигательного аппарата актуальна и очень эффективна. Это работает по принципу санаторно-курортного лечения. Это лечебно-профилактические мероприятия. Они позволяют уже переболевшему человеку закрепить достигнутый эффект», — сказал Сергей Пурясев. Врач объяснил, что море на российских курортах обладает целебными свойствами. «Черноморское побережье Кавказа и Крыма с точки зрения физиотерапии — самое лучшее место в мире для проведения этих процедур. С точки зрения, температуры, атмосферного давления, влажности, а главное морской воды. Оно оказывает мощный целебный эффект за счет того, что галька, которая является береговой частью моря, выделяет вещества, оказывающие благотворное влияние на весь организм», — отметил пульмонолог. По его словам, противопоказанием для такого лечения является острый период заболевания. Пульмонолог Мария Снегоцкая подтвердила, что переболевшим коронавирусом не повредит поездка на море. «При постковиде поможет все, что улучшает самочувствие человека», — поделилась аллерголог-иммунолог. Она подчеркнула, что море будет полезно детям, которые часто болеют, а также людям с хроническими ринитами и бронхитами. «Нужен не тропический климат, а достаточно сухой. В тропическом может быть обострение аллергии. Пребывание на море должно быть не меньше 20 дней. Тогда это будет эффективно», — заключила врач.