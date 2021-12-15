15 декабря 2021

ЦРУ подозревало СССР в причастности к убийству Кеннеди. Скрин

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Художник Никас Сафронов привез в Челябинск экспозицию своих работ. Выставку открыл губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Челябинск, картина воспоминание о кеннеди
Спецслужбы изучали подозрительный контакт убийцы Кеннеди с Москвой Фото:

Спецслужбы Соединенных штатов рассматривали теории о причастности СССР к убийству президента США Джона Кеннеди в течение десятилетий после совершения преступления. Об этом свидетельствуют данные из рассекреченных документов, обнародованных на сайте национальных архивов США.

«Комиссия считает подозрительным, что Освальд получил визу за два-четыре дня, без присутствия в советском посольстве», — передает сообщение офиса в Хельсинки РИА «Новости». Отмечается, что в одном из рассекреченных документов ЦРУ тщательно разбирает книгу Роберта Энсона 1976 года о поездке Ли Харви Освальда, убийцы Кеннеди, в Москву.

Подозрение у спецслужб вызвало получение Освальдом визы в рекордно быстрые сроки. Как правило, визу выдают в течение одной-двух недель, но Освальд получил документ быстрее, пишет автор доклада.

Сайт национальных архивов США обнародовал секретные документы
Фото:

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Спецслужбы Соединенных штатов рассматривали теории о причастности СССР к убийству президента США Джона Кеннеди в течение десятилетий после совершения преступления. Об этом свидетельствуют данные из рассекреченных документов, обнародованных на сайте национальных архивов США. «Комиссия считает подозрительным, что Освальд получил визу за два-четыре дня, без присутствия в советском посольстве», — передает сообщение офиса в Хельсинки РИА «Новости». Отмечается, что в одном из рассекреченных документов ЦРУ тщательно разбирает книгу Роберта Энсона 1976 года о поездке Ли Харви Освальда, убийцы Кеннеди, в Москву. Подозрение у спецслужб вызвало получение Освальдом визы в рекордно быстрые сроки. Как правило, визу выдают в течение одной-двух недель, но Освальд получил документ быстрее, пишет автор доклада.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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