Школьники Москвы выйдут на новогодние каникулы на три дня раньше

Детские сады и колледжи будут работать в обычном режиме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Минпросвещения РФ отпустило московских школьников на каникулы на три дня раньше. Об этом сообщается в telegram-канале министерства.

«Школам Москвы рекомендовано уйти на новогодние каникулы с 27 декабря, решение будет принято учебными учреждениями на заседаниях управляющих советов. Для учащихся начальных классов в период с 27 по 30 декабря будут организованы дежурные группы, детские сады и колледжи продолжат работать штатно», — говорится в сообщении.

В посте также подчеркивается, что продление осенних каникул оказало положительный эффект. По сообщению министерства, эта мера помогла уменьшить распространение коронавируса среди школьников, количество классов на карантине уменьшилось в разы, по сравнению с октябрем. Ранние каникулы начались в объявленные президентом РФ нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября. После большинство российских школ продолжили обучение дистанционно по решению региональных властей.