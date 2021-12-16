Школьники Москвы выйдут на новогодние каникулы на три дня раньше

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ОНФ в Введенке. Курган, класс, каникулы, школа, пустой класс, уборка класса
Детские сады и колледжи будут работать в обычном режиме Фото:
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Коронавирус COVID-19

Минпросвещения РФ отпустило московских школьников на каникулы на три дня раньше. Об этом сообщается в telegram-канале министерства.

«Школам Москвы рекомендовано уйти на новогодние каникулы с 27 декабря, решение будет принято учебными учреждениями на заседаниях управляющих советов. Для учащихся начальных классов в период с 27 по 30 декабря будут организованы дежурные группы, детские сады и колледжи продолжат работать штатно», — говорится в сообщении.

В посте также подчеркивается, что продление осенних каникул оказало положительный эффект. По сообщению министерства, эта мера помогла уменьшить распространение коронавируса среди школьников, количество классов на карантине уменьшилось в разы, по сравнению с октябрем. Ранние каникулы начались в объявленные президентом РФ нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября. После большинство российских школ продолжили обучение дистанционно по решению региональных властей.

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Минпросвещения РФ отпустило московских школьников на каникулы на три дня раньше. Об этом сообщается в telegram-канале министерства. «Школам Москвы рекомендовано уйти на новогодние каникулы с 27 декабря, решение будет принято учебными учреждениями на заседаниях управляющих советов. Для учащихся начальных классов в период с 27 по 30 декабря будут организованы дежурные группы, детские сады и колледжи продолжат работать штатно», — говорится в сообщении. В посте также подчеркивается, что продление осенних каникул оказало положительный эффект. По сообщению министерства, эта мера помогла уменьшить распространение коронавируса среди школьников, количество классов на карантине уменьшилось в разы, по сравнению с октябрем. Ранние каникулы начались в объявленные президентом РФ нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября. После большинство российских школ продолжили обучение дистанционно по решению региональных властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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