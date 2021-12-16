Регионам РФ предложили изменить закон о QR-кодах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фильтр на входе ТЦ «Пушкинский». Курган , QR код, проверка qr-кода, куаркод, локдаун
Госдума направила закон о QR-кодах на дополнительное обсуждение в регионы РФ Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Государственная дума РФ направит законопроект о QR-кодах в регионы России для его доработки. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Законопроект повторно направили на месяц для обсуждения в регионы, Совет Федерации, Правительство РФ. Это сделано, чтобы ко второму чтению по возникшим вопросам были найдены решения. Для работы над этим законопроектом у нас есть месяц до второго чтения. Жду ваших предложений», — написал Володин в своем telegram-канале.

Госдума приняла в первом чтении федеральный закон о QR-кодах в общественных местах. В ходе обсуждения закона у Володина возник конфликт с депутатами КПРФ, которые протестовали против законопроекта. Ранее совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественном транспорте, пишет RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Государственная дума РФ направит законопроект о QR-кодах в регионы России для его доработки. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Законопроект повторно направили на месяц для обсуждения в регионы, Совет Федерации, Правительство РФ. Это сделано, чтобы ко второму чтению по возникшим вопросам были найдены решения. Для работы над этим законопроектом у нас есть месяц до второго чтения. Жду ваших предложений», — написал Володин в своем telegram-канале. Госдума приняла в первом чтении федеральный закон о QR-кодах в общественных местах. В ходе обсуждения закона у Володина возник конфликт с депутатами КПРФ, которые протестовали против законопроекта. Ранее совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественном транспорте, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...