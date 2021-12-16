Регионам РФ предложили изменить закон о QR-кодах

Государственная дума РФ направит законопроект о QR-кодах в регионы России для его доработки. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Законопроект повторно направили на месяц для обсуждения в регионы, Совет Федерации, Правительство РФ. Это сделано, чтобы ко второму чтению по возникшим вопросам были найдены решения. Для работы над этим законопроектом у нас есть месяц до второго чтения. Жду ваших предложений», — написал Володин в своем telegram-канале.
Госдума приняла в первом чтении федеральный закон о QR-кодах в общественных местах. В ходе обсуждения закона у Володина возник конфликт с депутатами КПРФ, которые протестовали против законопроекта. Ранее совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественном транспорте, пишет RT.
Государственная дума РФ направит законопроект о QR-кодах в регионы России для его доработки. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Законопроект повторно направили на месяц для обсуждения в регионы, Совет Федерации, Правительство РФ. Это сделано, чтобы ко второму чтению по возникшим вопросам были найдены решения. Для работы над этим законопроектом у нас есть месяц до второго чтения. Жду ваших предложений», — написал Володин в своем telegram-канале. Госдума приняла в первом чтении федеральный закон о QR-кодах в общественных местах. В ходе обсуждения закона у Володина возник конфликт с депутатами КПРФ, которые протестовали против законопроекта. Ранее совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах в общественном транспорте, пишет RT.