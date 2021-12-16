Володин отругал депутатов КПРФ во время обсуждения QR-кодов. «Доиграетесь»

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Организационное собрание фракции политической партии
Вячеслав Володин призвал депутатов КПРФ соблюдать регламент Госдумы Фото:
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Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин вступил в конфликт в депутатами фракции КПРФ, которые начали бойкотировать заседание Госдумы во время обсуждения закона о QR-кодах. Представители КПРФ развернули плакаты против QR-кодов.

«Коллеги, убирайте плакаты. В статусе федеральных министров начинаете здесь концерт. Вы с себя начните, законы будете соблюдать или нет? Получаете по пол миллиона рублей и концерты тут устраивайте. Николай Коломейцев, подайте пример политической культуры. Это нарушение регламента. Если с флагами тут будете ходить, понятно чем это закончиться. Доиграетесь», — сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы. Трансляция заседания идет на официальном сайте Госдумы.

В ходе конфликта один из депутатов также предложил проверить заявления КПРФ на экстремизм. «Есть признаки состава преступления. Призывы к экстремизму. Давайте все напишем заявление и пусть разбираются соответствующие органы», — заявил депутат. В результате конфликта плакаты были смяты и заседание продолжилось.

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Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин вступил в конфликт в депутатами фракции КПРФ, которые начали бойкотировать заседание Госдумы во время обсуждения закона о QR-кодах. Представители КПРФ развернули плакаты против QR-кодов. «Коллеги, убирайте плакаты. В статусе федеральных министров начинаете здесь концерт. Вы с себя начните, законы будете соблюдать или нет? Получаете по пол миллиона рублей и концерты тут устраивайте. Николай Коломейцев, подайте пример политической культуры. Это нарушение регламента. Если с флагами тут будете ходить, понятно чем это закончиться. Доиграетесь», — сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы. Трансляция заседания идет на официальном сайте Госдумы. В ходе конфликта один из депутатов также предложил проверить заявления КПРФ на экстремизм. «Есть признаки состава преступления. Призывы к экстремизму. Давайте все напишем заявление и пусть разбираются соответствующие органы», — заявил депутат. В результате конфликта плакаты были смяты и заседание продолжилось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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