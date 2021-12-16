Госдума приняла в первом чтении закон о QR-кодах

16 декабря 2021 в 17:41 Размер текста - 17 +

Госдума рассмотрела законопроект о QR-кодах в общественных местах Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Государственная дума сегодня, 16 декабря одобрила законопроект о введении QR-кодов для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры, общепита и розничной торговли. За документ проголосовало 329 из 417 депутатов. Трансляция заседания велась на официальном сайте Госдумы. На заседании выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которая объяснила, зачем в России вводят такой закон. «Законопроект не содержит каких-либо норм, ограничивающих права граждан, а устанавливает порядок оказания услуг, в случае угрозы распространения COVID-19. Законопроект не вводит никаких QR-кодов, он вообще не про них. Речь идет о едином документе, электронном или бумажном сертификате, применяемом на всей территории России. Он содержит данные о вакцинации, перенесенном заболевании, медотводе. QR-код — это штриховой код. Это просто технологическое решение, которое позволяет быстро подтвердить действительность и сроки действия сертификата», — сказала Татьяна Голикова в ходе заседания. Теперь россиянам при входе необходимо предъявить QR-код о вакцинации от COVID, перенесенном заболевании или медотводе. Бессимптомно переболевшие вирусом граждане смогут оформить сертификат при наличии антител. Ранее комитет Госдумы по здравоохранению выступил с рекомендацией для нижней палаты парламента поддержать законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Вслед за этим профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции также порекомендовал законопроект к принятию. До этого Госдума отклонила законопроект о кодах на транспорте, отправив его на доработку. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Государственная дума сегодня, 16 декабря одобрила законопроект о введении QR-кодов для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры, общепита и розничной торговли. За документ проголосовало 329 из 417 депутатов. Трансляция заседания велась на официальном сайте Госдумы. На заседании выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которая объяснила, зачем в России вводят такой закон. «Законопроект не содержит каких-либо норм, ограничивающих права граждан, а устанавливает порядок оказания услуг, в случае угрозы распространения COVID-19. Законопроект не вводит никаких QR-кодов, он вообще не про них. Речь идет о едином документе, электронном или бумажном сертификате, применяемом на всей территории России. Он содержит данные о вакцинации, перенесенном заболевании, медотводе. QR-код — это штриховой код. Это просто технологическое решение, которое позволяет быстро подтвердить действительность и сроки действия сертификата», — сказала Татьяна Голикова в ходе заседания. Теперь россиянам при входе необходимо предъявить QR-код о вакцинации от COVID, перенесенном заболевании или медотводе. Бессимптомно переболевшие вирусом граждане смогут оформить сертификат при наличии антител. Ранее комитет Госдумы по здравоохранению выступил с рекомендацией для нижней палаты парламента поддержать законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Вслед за этим профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции также порекомендовал законопроект к принятию. До этого Госдума отклонила законопроект о кодах на транспорте, отправив его на доработку.