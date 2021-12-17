Москвич скончался в маршрутке, ударившись на входе

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Обстановка у Измайловского суда. Москва, маска, транспорт, автобус
Инцидент произошел вечером 14 декабря Фото:

В Москве в автобусе умер мужчина от потери крови. Травму он получил, ударившись об порог транспортного средства.

«51-летний Андрей Болгов зашел в автобус №571 на остановке „Театр Мел“. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, поскользнулся на ступеньке, и рассек ногу об порог. У Болгова началось сильное кровотечение», — сообщает telegram-канал 112.

В посте уточняется, что одна из очевидцев предложила мужчине вызвать скорую помощь, на что он ответил, что выйдет через две остановки. Фельдшера вызвали только после того, как мужчина потерял сознание, но спасти его не удалось. Telegram-канал уточняет, что у скончавшегося было хроническое заболевание тромбофлебит — повреждение внутренних тканей стенок вен.

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В Москве в автобусе умер мужчина от потери крови. Травму он получил, ударившись об порог транспортного средства. «51-летний Андрей Болгов зашел в автобус №571 на остановке „Театр Мел“. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, поскользнулся на ступеньке, и рассек ногу об порог. У Болгова началось сильное кровотечение», — сообщает telegram-канал 112. В посте уточняется, что одна из очевидцев предложила мужчине вызвать скорую помощь, на что он ответил, что выйдет через две остановки. Фельдшера вызвали только после того, как мужчина потерял сознание, но спасти его не удалось. Telegram-канал уточняет, что у скончавшегося было хроническое заболевание тромбофлебит — повреждение внутренних тканей стенок вен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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