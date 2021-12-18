Пермские власти взыскивают «неустойку» с компании Тимченко

«Стройтрансгаз» затянул со сроками больше, чем на год Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

АО «Корпорация развития Пермского края» подала встречный иск к АО «Стройтрансгаз», близкой к бизнесмену Геннадию Тимченко. КРПК требует от холдинга «неустойку» в 390 млн руб. за срыв сроков дома в ЖК «Любимов» (Березники), сообщили в пресс-службе корпорации.

«Арбитражным судом Пермского края принят к рассмотрению иск АО „КРПК“ о взыскании с генерального подрядчика АО „Стройтрансгаз“ неустойки в размере 390 млн руб. за нарушение сроков строительства многоквартирного дома по ул. Строителей,10 в новом жилом микрорайоне „Любимов“ в г. Березники, — заявили в КРПК. — Первое заседание по иску корпорации состоится 25 января 2022 года».

Источник, близкий к КРПК, уточнил, что «Стройтрансгаз» затянул со сроками больше, чем на год. В картотеке Арбитражного суда Пермского края отмечается, что исковое заявление принято к производству 6 декабря.

«Стройтрансгаз», близкий к бизнесмену Геннадию Тимченко, выиграл торги на строительство домов в ЖК «Любимов» в 2017 году. Дом по ул. Строителей, 10 был сдан в апреле 2021 года. Он является самым большим по количеству квартир в комплексе (19 этажей, площадь 27,2 тыс. кв. м.)

Осенью «Стройтрансгаз» потребовал с КРПК в суде 540,9 млн руб. сверх контракта за проведение дополнительных работ и удорожание стройматериалов. Заседание по этому иску намечено на 17 января.

Строительство ЖК «Любимов» является приоритетным инвестиционным проектом Пермского края и находится на особом контроле федеральных властей и президента Владимира Путина. В эти дома переселяют жителей аварийных домов из зоны техногенной аварии ПАО «Уралкалий».

Во время визита в Пермский край премьер-министр России Михаил Мишустин в беседе с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным акцентировал внимание на темпах расселения жителей, пострадавших от техногенной катастрофы в Березниках. Он потребовал, чтобы все мероприятия по переселению были завершены в 2022 году.