Мишустин пожурил Махонина за темпы расселения в Березниках

Для переселения жителей аварийных домов власти строят ЖК «Любимов» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Премьер-министр России Михаил Мишустин поставил на вид губернатору Пермского края Дмитрию Махонину темпы расселения жителей, пострадавших от техногенной катастрофы в Березниках. Как сообщается в телеграмм-канале правительства, соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина выполнено не полностью.

«Затягивать эту ситуацию нельзя. Мы окажем необходимое содействие, будет выделено нужное финансирование, но при гарантии целевого использования этих средств и что все мероприятия по расселению людей должны быть завершены уже в следующем, 2022 году», — приводит слова Мишустина пресс-служба правительства.

В результате затопления рудника, начавшегося в 2006 году, в центральной части Березников образовались провалы. Некоторые из них достигают глубины с шестиэтажный дом. Из-за этого 99 многоквартирных домов оказались в аварийном состоянии. Для переселения жителей на правом берегу Березников власти строят ЖК «Любимов». При строительстве домов для переселения неоднократно происходили нарушения. Несколько десятков зданий после строительства признали непригодными из-за опасного газа формальдегида, который выделялся из стройматериалов.