Курганские пограничники ФСБ наказали РЖД на сотни тысяч рублей

В погрануправлении ФСБ заявляют, что сотрудники ОАО «РЖД» нарушили правила пересечения госграницы на грузовом поезде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

ОАО «РЖД» оштрафовано на 390 тысяч рублей за нарушение его сотрудниками правил пересечения госграницы при въезде в Курганскую область из Казахстана на грузовом поезде. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

«Согласно действующего российского законодательства, юридическое лицо ОАО „РЖД“ не выполнило необходимых условий для недопущения правонарушений работниками своей организации. При прохождении пограничного контроля в пункте пропуска Петухово выявлен факт нарушения работниками ОАО „РЖД“ правил пересечения государственной границы при въезде в РФ на грузовом поезде», — говорится в сообщении.

Административное дело в отношении ОАО «РЖД» возбуждалось по ч.1 ст. 18.1 КоАП РФ (нарушение правил пересечения государственной границы). Юридическое лицо оштрафовано на 390 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу. URA.RU направило в пресс-службу Южно-Уральской железной дороги запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что в марте дочернюю компанию РЖД — АО «Федеральная пассажирская компания» оштрафовали в Кургане на 200 тысяч рублей. В территориальном управлении Пограничного управления ФСБ тогда поясняли, что сотрудники ведомства неоднократно выявляли проводников вагонов без действительных документов на право пересечения госграницы РФ.