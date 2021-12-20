Курганские пограничники ФСБ наказали РЖД на сотни тысяч рублей

ОАО «РЖД» оштрафовано на 390 тысяч рублей за нарушение его сотрудниками правил пересечения госграницы при въезде в Курганскую область из Казахстана на грузовом поезде. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.
«Согласно действующего российского законодательства, юридическое лицо ОАО „РЖД“ не выполнило необходимых условий для недопущения правонарушений работниками своей организации. При прохождении пограничного контроля в пункте пропуска Петухово выявлен факт нарушения работниками ОАО „РЖД“ правил пересечения государственной границы при въезде в РФ на грузовом поезде», — говорится в сообщении.
Административное дело в отношении ОАО «РЖД» возбуждалось по ч.1 ст. 18.1 КоАП РФ (нарушение правил пересечения государственной границы). Юридическое лицо оштрафовано на 390 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу. URA.RU направило в пресс-службу Южно-Уральской железной дороги запрос.
Ранее URA.RU сообщало, что в марте дочернюю компанию РЖД — АО «Федеральная пассажирская компания» оштрафовали в Кургане на 200 тысяч рублей. В территориальном управлении Пограничного управления ФСБ тогда поясняли, что сотрудники ведомства неоднократно выявляли проводников вагонов без действительных документов на право пересечения госграницы РФ.
ОАО «РЖД» оштрафовано на 390 тысяч рублей за нарушение его сотрудниками правил пересечения госграницы при въезде в Курганскую область из Казахстана на грузовом поезде. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. «Согласно действующего российского законодательства, юридическое лицо ОАО „РЖД“ не выполнило необходимых условий для недопущения правонарушений работниками своей организации. При прохождении пограничного контроля в пункте пропуска Петухово выявлен факт нарушения работниками ОАО „РЖД“ правил пересечения государственной границы при въезде в РФ на грузовом поезде», — говорится в сообщении. Административное дело в отношении ОАО «РЖД» возбуждалось по ч.1 ст. 18.1 КоАП РФ (нарушение правил пересечения государственной границы). Юридическое лицо оштрафовано на 390 тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу. URA.RU направило в пресс-службу Южно-Уральской железной дороги запрос. Ранее URA.RU сообщало, что в марте дочернюю компанию РЖД — АО «Федеральная пассажирская компания» оштрафовали в Кургане на 200 тысяч рублей. В территориальном управлении Пограничного управления ФСБ тогда поясняли, что сотрудники ведомства неоднократно выявляли проводников вагонов без действительных документов на право пересечения госграницы РФ.