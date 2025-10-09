Актер Александр Збруев госпитализирован

Збруев проведет в больнице еще несколько дней
Збруев проведет в больнице еще несколько дней

В ночь с 8 на 9 октября госпитализирован актер Александр Збруев. Об этом сообщил президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

«Сейчас опасений за его здоровье нет», — рассказал Варшавер ТАСС. По его словам, актер был госпитализирован в НИИ Склифосовского, одной из ведущих клиник Москвы. Варшавер подчеркнул, что Збруев проведет в больнице еще несколько дней.

Народный артист РСФСР Александр Збруев 9 сентября почувствовал резкое повышение артериального давления перед выходом на сцену. Он не смог участвовать в спектакле. В беседе с журналистами актер отметил, что отказался от госпитализации и в настоящее время чувствует себя удовлетворительно.

В конце прошлого года Збруеву был поставлен диагноз, связанный с поражением головного мозга, при этом проблемы с давлением были выявлены ранее. Позднее актер опроверг сообщения о своей госпитализации, подчеркнув, что посещает медицинские учреждения исключительно для прохождения плановых обследований.

