Актер Александр Збруев госпитализирован

В ночь с 8 на 9 октября госпитализирован актер Александр Збруев. Об этом сообщил президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.
«Сейчас опасений за его здоровье нет», — рассказал Варшавер ТАСС. По его словам, актер был госпитализирован в НИИ Склифосовского, одной из ведущих клиник Москвы. Варшавер подчеркнул, что Збруев проведет в больнице еще несколько дней.
Народный артист РСФСР Александр Збруев 9 сентября почувствовал резкое повышение артериального давления перед выходом на сцену. Он не смог участвовать в спектакле. В беседе с журналистами актер отметил, что отказался от госпитализации и в настоящее время чувствует себя удовлетворительно.
В конце прошлого года Збруеву был поставлен диагноз, связанный с поражением головного мозга, при этом проблемы с давлением были выявлены ранее. Позднее актер опроверг сообщения о своей госпитализации, подчеркнув, что посещает медицинские учреждения исключительно для прохождения плановых обследований.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.