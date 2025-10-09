В Вологодской области ужесточают правила продажи алкоголя

С 1 марта 2026 года в Вологодской области вступят в силу новые ограничения на продажу спиртных напитков. Они коснутся торговых точек, расположенных в многоквартирных домах и заведений общепита. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
«Еще ряд ограничений планируем ввести с 1 марта следующего года. Они будут касаться многоквартирных домов», — написал Филимонов в своем telegram-канале. По словам губернатора, продажа алкоголя будет запрещена в помещениях, где площадь торгового зала меньше 200 квадратных метров, а также в магазинах и кафе, расположенных на цокольных этажах жилых домов. Запрет затронет и размещение алкогольной продукции в прикассовой зоне.
Для бизнеса, который посчитает работу в новых условиях невыгодной, регион предлагает сменить профиль — например, открыть продовольственные магазины шаговой доступности. По программе «5-3-3» предприниматели могут получить льготные займы до 5 млн рублей под 3% годовых на три года
Филимонов отметил, что данные изменения обусловлены внедрением нового дизайн-кода на территории региона. В Вологде и Череповце начался демонтаж вывесок торговых сетей «Красное & Белое» и «Бристоль», поскольку они не отвечают установленным стандартам. Глава области напомнил, что лицензия на продажу алкогольной продукции у «Красного & Белого» была аннулирована досрочно. Компания «Северный градус» провела процесс ребрендинга и обновила ассортимент товаров: теперь доля алкогольной продукции в магазинах под брендом «Каждая покупка в радость» не превышает 20%.
