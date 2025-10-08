Совет Федерации рекомендует убрать самозанятость в 2026 году

Совет Федерации рекомендовал правительству РФ рассмотреть возможность досрочного завершения эксперимента по налогу на профессиональный доход (НПД) — уже в 2026 году вместо ранее запланированного 2028 года. Соответствующее предложение содержится в постановлении верхней палаты парламента «О текущей ситуации в экономике и основных задачах социально-экономического развития Российской Федерации», опубликованном на официальном сайте СФ.
«Поэтому надо уже сейчас приступать к обсуждению, что дальше. Более того, вопрос нужно решать не только по самозанятым, вопрос нужно решать в том числе и, например, по индивидуальным предпринимателям, потому что они могут продавать тот же самый, условно, труд или услуги под видом труда, только у них лимит не 2 млн руб., у них лимит 60 млн руб.», — заявил Максим Решетников. Информацию передает газета «Ведомости».
В Совете Федерации подчеркнули, что инициатива связана с необходимостью системной корректировки подходов к налогообложению самозанятых и индивидуальных предпринимателей с учетом накопленного опыта. При этом в Минэкономразвития ранее заявляли, что до 2028 года существенных изменений в режиме работы самозанятых не планируется.
В ведомстве напомнили о позиции правительства, которая заключается в завершении эксперимента в ранее установленный срок, после чего возможна доработка и внедрение новых решений по налогообложению этой категории граждан. Экспериментальный налоговый режим для самозанятых действует в России с 2019 года и предусматривает особый порядок уплаты налога на профессиональный доход для физических лиц, оказывающих услуги или реализующих продукцию без привлечения наемных работников. По данным Минэкономразвития, в настоящее время в статусе самозанятых зарегистрировано свыше 8 миллионов человек.
