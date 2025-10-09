Основатель группы Kiss попал в ДТП в Лос-Анджелесе

Бас-гитарист американской рок-группы Kiss Джин Симмонс попал в автомобильную аварию в Малибу, штат Калифорния. Об этом сообщил NBC 4 Los Angeles.
По данным телеканала, музыкант был госпитализирован сразу после аварии. Однако, после прохождения необходимого медицинского обследования, его отпустили домой для дальнейшего восстановления. «Спасибо всем за добрые пожелания. Со мной все в полном порядке», — написал он в соцсети Х.
Группа Kiss, основанная в Нью-Йорке в 1973 году, известна своими яркими сценическими образами и эффектными концертными шоу. За 46 лет своей карьеры коллектив продал более 100 миллионов копий альбомов. Среди их самых популярных песен — «I Was Made for Lovin' You», «Strutter» и «Black Diamond». Группа завершила свой прощальный тур концертом в Нью-Йорке 2 декабря 2023 года.
